Des reblochons savoyards rappelés pour risque de listériose

Si vous avez acheté un reblochon AOP de la marque La Dent du Chat, produit dans la coopérative laitière de Yenne en Savoie, attention une procédure de rappel est en cours. Ne consommez pas ces fromages vendus entre le 26 et le 30 juillet. En cause, la détection de la bactérie listeria monocytogenes, responsable de la listériose. Sont concernés les reblochons AOP "La Dent du Chat" vendus à l'unité ou vendus par 12, Lot n°311630.

Que faire en cas de consommation ?

Si vous en avez mangé et que vous avez de la fièvre, des maux de têtes, ou encore des courbatures, consultez un médecin. La maladie peut entraîner "des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales chez la femme enceinte" précise le site internet du gouvernement. Le taux d'incubation de la maladie est aussi long et peu aller jusqu'à huit semaines.

Les fromages concernés ne doivent pas être consommés. Si vous êtes en possession de l'un d'entre eux, ne l'utilisez pas. Vous pouvez le ramener au point de vente où vous l'avez acheté ou le jeter tout simplement à la poubelle.