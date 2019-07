Des records de chaleur battus pour une fin juillet : l'Eure et la Seine-Maritime passent en alerte canicule

Depuis ce mardi après-midi, la Seine-Maritime et l'Eure sont en alerte canicule, comme 80 départements en France, un record. Le thermomètre s'est emballé ce mardi : 38° aux Andelys, 37° à Evreux et même 36,6° à Dieppe. Jeudi, on devrait atteindre les 40 degrés dans les terres.