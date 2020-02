Des réfugiés de l'Hérault embauchés en contrat d'alternance dans les Travaux Publics

Hérault, France

À 17 ans, sans aucun diplôme, Arafat a fui un Pakistan en guerre pour l'Europe. Cinq ans en Allemagne, tout d'abord, à apprendre une langue et un métier, celui de peintre en bâtiment, qui se sont écroulés, lorsqu'il n'a pas eu de papiers pour travailler. "En Allemagne, j'ai perdu toute ma vie", raconte le jeune homme, 25 ans aujourd'hui.

Arrivé en France en 2017, il a obtenu l'asile dans le pays, ce qui lui a permis d'intégrer le programme HOPE, pour Hébergement, Orientation, Parcours vers l'Emploi. Depuis le début du mois de janvier, il a pu intégrer une formation en alternance pour devenir maçon, auprès de l'entreprise Colas, dans l'Hérault.

Au total, douze réfugiés bénéficient de ce dispositif, qui a commencé, dès novembre, par une formation à la langue française. "Je me sens vraiment bien, j'aime ce genre de travail, s'enthousiasme Arafat. On construit des routes, des parkings... on fait ça pour les gens, pour la société !" Les douze apprentis reçoivent également une aide pour gérer leur quotidien : trouver un logement, se déplacer dans le département, etc.

À la fin de la formation, les employeurs visent une embauche en CDI. Arafat espère lui, un jour, lancer sa propre entreprise de travaux publics.

Manque de main d'œuvre

Sur les dix prochaines années, le secteur des Travaux publics va devoir embaucher jusqu'à 20.000 personnes en Occitanie. Une demande qui n'arrive pas à être comblée pour l'instant. "On souffre d'un manque d'attractivité, reconnaît Olivier Giorgiucci, président de la fédération nationale des travaux publics Occitanie. On a dû diversifier nos sources de recrutement".

Plusieurs acteurs se sont coordonnés pour permettre à ces réfugiés, inscrits au Pôle Emploi, de trouver une formation : l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), les Groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ), l'organisme Constructys et Pôle Emploi.

Les employeurs, de grands groupes tels Bouygues, Eiffage, Colas ou Eurovia, y voient aussi une manière d'enrichir les salariés. "Ce sont des personnes qui ont vécu des choses très fortes, souligne Jean-Luc Nurdin, de l'entreprise Colas. On espère qu'elles vont pouvoir faire partager tout ça à nos équipes, et quelque part, aussi, leur donner envie de se rendre compte qu'ils bénéficient d'un environnement plutôt favorable".

À raison d'un rythme de trois semaines en entreprise pour une semaine en cours, les douze alternants recrutés recevront leur diplôme au début de l'année 2021.