12 réfugiés viennent de finir le programme "Refugeek" mis en place par l'entreprise Simplon. une formation de six semaines pour apprendre l'utilisation d'outils informatiques et des compétences en français sur le sujet.

Des réfugiés diplômés en informatique et en français à Nantes

Une remise de diplômes était organisée pour marquer la fin de cette formation de six semaines.

Dans la salle, les visages sont cachés par des masques mais on peut deviner la joie et l'excitation avant cette remise des diplômes. Après un exposé rapide pour revenir sur ce projet, vient le temps de remettre les diplômes dans les mains des 12 réfugiés ayant pris part à cette formation.

Chacun leur tour, les élèves se lèvent pour aller récupérer leurs diplômes. Pas un seul n'échappe à une photo au moment de la prise en main de cette récompense. "C'est formidable nous avons un taux de réussite de 100%", lâche l'animateur de la cérémonie. Une statistique qui peut se comparer aux autres formatons qui ont déjà eu lieu en France.

Découverte d'outils informatiques

Le programme "Refugeek" imaginé par Simplon existe depuis plus de deux ans. Avec cette formation ouverte aux réfugiés, l'entreprise veut leur permettre de développer des compétences en informatique. "Pour presque n'importe quel travail il faut savoir utiliser un ordinateur", glisse Frédérique Soler, cheffe de projet formation.

Tout le monde se rassemble, les formateurs et les élèves pour prendre une photo de groupe tous ensemble avec les diplômes en main. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Une fracture numérique et technologique qui peut se révéler être un obstacle dans l'administratif ou bien pour chercher un emploi. "J'ai appris à faire un CV seule sur Google Docs" dit avec enthousiasme, Midya Almuslim, réfugiée syrienne arrivée en France en 2018. Elle est venue avec sa fille, assise au premier rang elle n'a rien raté de la cérémonie. "Elle est fière de moi aussi", raconte Midya Almuslim.

Lien spécial

"On travaille sur un vocabulaire très précis et technique en lien avec ce qu'ils apprennent en informatique", explique Flora Soler, une des deux professeures de français sur le programme. "On a développé un lien spécial avec eux" ajoute-t-elle avec un peu d'émotion dans la voix.

"Certains d'entre eux n'avait jamais utilisé un ordinateur avant le début de la formation", précise Frédérique Soler. À l'issue de ces six semaines, quelques participants veulent même poursuivre dans des formations professionnelles en lien avec l'informatique.