Des réfugiés en cuisine à Lille pour le "Refugee food festival"

Le food-court de La Grand scène à Lille était ce mardi le théâtre d'un mélange jamais vu entre la cuisine française de Winnie et Églantine, gérante du comptoir Bernard et Léon, et les épices de Nasser, réfugié soudanais passionné de cuisine, qui a lui-même été surpris au début : "je n'avais jamais ajouté de crème fraîche dans les plats soudanais. Ça a donné quelque chose de délicieux, et je vais faire ça tout le temps, maintenant !"

Un véritable mélange de cultures

Arrivé en France en 2016, Nasser a vécu plusieurs années dans la jungle de Calais. Il a appris le français, passé une licence et un master à l'université de Lille. Aujourd'hui, voir des français apprécier sa cuisine, c'est une victoire personnelle. "Ça me rend très heureux", dit-il, "on a beaucoup de choses à partager dans la vie."

Nasser est arrivé en France en 2016 et a obtenu deux diplômes à l'université de Lille après avoir passé plusieurs années dans la jungle de Calais © Radio France - Nicolas Joly

Succès immédiat pour ce mariage entre la cuisine soudanaise et la cuisine française, tout les plats sont vendus. Pour Winny, la gérante, la cuisine est un domaine qui transcende les frontières. "Nasser nous a appris beaucoup de choses, on lui a appris beaucoup aussi, c'est ça le mélange des cultures !" Nasser envisage d'ouvrir le premier restaurant franco-soudanais de Lille, dès l'année prochaine.