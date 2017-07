Des réfugiés soudanais donnent un concert pour dire merci à Vichy

Le Soudan Célestins Music a dit "merci" à Vichy en musique pour le soir du 14 Juillet. Ce groupe de musique de réfugiés politiques soudanais, formé il y a un an, a voulu remercier la ville et ses habitants de leur accueil.

Choukran Vichy, merci Vichy en arabe, c'est ce qu'on voulu dire en musique les réfugiés politiques soudanais du groupe Soudan Célestins Music. Ils ont donné un concert ce vendredi soir pour le 14 Juillet dans le parc des Bourrins à Vichy. Avant de commencer, une minute de silence a été observée en mémoire des victimes de l'attentat de Nice. Les membres du groupe ont salué les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité et puis les notes de musique se sont envolées sous le toit du kiosque vert. Au programme musique soudanaise traditionnelle et chants folkloriques. Au bout de la deuxième chanson, les spectateurs forment un grand cercle autour du kiosque vert pour danser ensemble.

Remercier Vichy pour son accueil

Ces réfugiés sont arrivés dans l'Allier à l'automne 2015. Ils ont déposé des demandes d'asiles qui ont abouti et aujourd'hui, ils ont tous obtenu l'asile politique. Ce concert, ils l'ont donné pour remercier la ville de Vichy et ses habitants explique Ahmed, le chanteur du groupe : "Merci Vichy, merci tout le monde, tous les gens ont été très sympas, très gentils avec nous". Avant d'être réfugié politiques, Ahmed a été un migrant. Il a fui son pays à cause de la dictature et de la guerre contre la rébellion au Darfour. Son exil l'a conduit en Libye, en Italie, "ça été très très dur" raconte pudiquement Ahmed, pour finalement arriver en France. D'abord Nice, Marseille, Paris et puis Varennes-sur-Allier en centre d'accueil et d'orientation pour faire sa demande d'asile.

Le concert filmé par le journal le Monde qui suit au long cours ces réfugiés soudanais :

C'est dans ce centre que naît l'idée de monter un groupe de musique. Cette idée germe dans la tête d'Ahmed mais c'est Pablo Aiquel qui va permettre sa réalisation. Pablo Aiquel est journaliste indépendant à Vichy. En 2015, il voit dans sa télé, "la crise des migrants, je voyais ce qui se passait en Italie, à Calais, dans la méditerranée et je me demandais quand est-ce que moi j'allais agir et faire quelque chose".

Quand Pablo Aiquel apprend l'arrivée de migrants soudanais au centre de Varennes, il commence à s'y rendre pour passer du temps avec eux, faire des activités. Il y va chaque semaine pendant plusieurs mois. C'est au cours d'une discussion qu'il apprend qu'Ahmed et d'autres aimeraient monter un groupe de musique. Pablo Aiquel décide alors d'organiser des concerts pour permettre au groupe de se produire.

Une douzaine de concert depuis l'été 2016

Première scène, premier festival, à Gannat en 2016. Le groupe Soudan Célestins Music achète son clavier quatre jours avant le début du festival mais "tout s'est très bien passé" raconte Pablo Aiquel. Une douzaines de concerts suivent, à Clermont, à Riom.... Pablo Aiquel devient leur manager. Il organise bénévolement les concerts, cale les dates, les emmène en voiture sur les lieux de concert. Dans la douzaine de dates, il manquait Vichy. Une ville importante car Ahmed et les autres, Hassan, Yahya vivent ici. Ils comptent s'installer quelques temps ici et trouver un travail.

Après le concert du 14 Juillet, il reste deux dates pour ce mois d'été. La prochaine, le 22 juillet au café des Augustes à Clermont-Ferrand et puis le 29 juillet prochain, les membres du Soudan Célestins Music retourneront jouer au Festival de Gannat, là où tout a commencé.