Des réfugiés ukrainiens accueillis à Paucourt (Loiret) décident de retourner en Ukraine

Les valises sont déjà dans le couloir. Ce jeudi matin, la famille Zoriichuk aura quitté Paucourt, près de Montargis : c'est là que Zoriana (38 ans), ses 2 enfants Ohla (2 ans et demi) et Zhanna (14 ans), et les grands-parents Vasyl (71 ans) et Halyna (68 ans) ont vécu depuis mars, accueillis au domicile de Patricia et de Patrick Maurin, un couple de cinquantenaires qui s'étaient portés volontaires pour héberger des réfugiés fuyant la guerre avec la Russie. "Nos propres enfants sont grands et ont quitté la maison, nous avions de la place", résument-ils.

Arrivée à Montargis le 14 mars

La famille Zoriichuk était arrivée à Montargis le 14 mars, à bord d'un bus qui transportaient 60 Ukrainiens, la plupart originaires de la région de Lviv, près de la frontière polonaise - cette famille habite ainsi la ville de Drogobich, à 80 km de Lviv. Une région épargnée jusqu'ici par les combats, mais pas par les pénuries d'électricité ni les alertes aériennes, notamment en octobre.

C'est ce jeudi matin que la famille Zoriichuk quitte le Loiret pour retourner en Ukraine © Radio France - François Guéroult

En mars dernier, quitter l'Ukraine avait été une évidence pour Zoriana : "Même si j'ai dû laisser là-bas mon mari et mon frère, j'avais trop peur pour mes enfants, rembobine-t-elle. Je craignais vraiment que la Russie, qui est forte et puissante, ne s'empare très rapidement de toute l'Ukraine. C'était une question de survie." Depuis, la contre-offensive ukrainienne a changé la donne : "Nous avons le sentiment que c'est le bon moment pour rentrer et retrouver le reste de la famille, explique ainsi Halyna, nous espérons que notre armée, avec l'aide de l'Europe et de l'Occident, finira par vaincre l'ennemi russe."

Une riche aventure humaine

Malgré tout, le voyage retour ne se fait pas sans appréhension, reconnaît Zoriana : "Nous ne pouvons pas être sûrs à 100% d'avoir pris la bonne décision, la situation en Ukraine est tellement incertaine. Si les Russes bombardent l'Ouest du pays, peut-être nous faudra-t-il de nouveau quitter le pays et émigrer en France." Car s'il le fallait, c'est bien en France qu'aurait lieu ce nouvel exil : "J'ai commencé à apprendre le français, je connais un peu désormais la culture, la France est un pays si intéressant, si incroyable !" sourit la jeune femme.

En tout cas, c'est le temps des au revoir avec la famille d'accueil, et l'émotion est bien palpable. "En janvier, nous n'aurions jamais imaginé accueillir des Ukrainiens chez nous, souligne Patrick Maurin, nous ne connaissions quasiment rien de leur pays ! Et nous avons découvert des gens formidables, un peuple formidable, qui n'aspire qu'à vivre comme nous, en paix et en démocratie, tout simplement." "Nous avons eu un soutien extraordinaire de nos hôtes", renchérit Zoriana, qui tient aussi à remercier la commune de Paucourt et l'association Imanis qui leur sont aussi venus en aide. "Cela a été une riche aventure humaine, qui nous a sans doute transformés, résume Patrick. Aujourd'hui, nous avons le cœur serré, très serré même. Ils font partie de notre famille."

