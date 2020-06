Des registres de condoléances et de nouvelles cérémonies pour les personnes décédées pendant le confinement

Il est désormais possible d'organiser un nouvel hommage pour les personnes qui sont mortes pendant le confinement. Au moment où elles sont décédées, les cérémonies étaient restreintes à une vingtaine de personnes et il n'était pas possible de dépasser les 100 kilomètres, ce qui a pu être particulièrement douloureux pour les familles. Les pompes funèbres teilloises, au Teil, et les pompes funèbres Combet à Bourg-Saint-Andéol proposent donc aux proches de rouvrir des registres de condoléances pour quelques jours. "Un registre classique, précise David Combet, le gérant des deux établissements. Comme celui que les gens auraient pu retrouver devant les portes de l'église si une cérémonie s'était tenu au moment du décès, mais en décalé compte tenu des circonstances".

En plus du registre, il propose aussi d'annoncer une nouvelle fois le décès dans la presse. Et sur la cinquantaine de familles de défunts qu'il a accompagnées pendant le confinement, la grande majorité l'a demandé. "Émotionnellement, c'est une catastrophe d'avoir eu à vivre ça et il y avait un manque dans ce qu'on pouvait apporter. On ne le comblera pas avec ces registres, mais que ceux qui n'ont pas la force de faire une cérémonie complète auront au moins des petits mots de réconfort de leurs amis, de leur voisins ou de gens qui ne feraient peut-être pas la démarche si ces registres n'existaient pas".

"Les proches ont besoin de faire mémoire devant les amis, devant la famille"

Et pour ceux qui ont la force d'organiser de nouvelle cérémonie, le père Lorinet, de la paroisse Notre-Dame du Rhône, propose maintenant des célébrations. "C'est un peu comme des funérailles, assure-t-il, sauf qu'il n'y a pas de corps puisqu'il a déjà été enterré ou incinéré. Donc on ne fera pas le geste de la lumière au début et la bénédiction du corps à la fin. Mais pour le reste, au milieu, c'est pareil." Mais seul un banc sur deux dans l'église sera accessible, pour respecter les mesures sanitaires.

Cécile a par exemple choisi de réorganiser une cérémonie pour son frère qui est mort du coronavirus dans un Ehpad du Teil au début du mois d'avril. Une première cérémonie avait eu lieu, à l'époque, mais en comité très restreint. "C'était 20 personnes en comptant les personnes des pompes funèbres. Pour peu qu'on ait des enfants, des petits enfants, des neveux, des gens très proches... tous n'ont pas pu venir", regrette-t-elle. La famille réfléchit donc à organiser une nouvelle cérémonie, plus ordinaire, car beaucoup en éprouvent le besoin. "Les proches ont besoin de faire mémoire devant les amis, devant la famille, d'échanger sur la personne qui vient de mourir, de reparler de sa vie. D'acter en quelques sortes sont départ".