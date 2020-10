Des religieuses mayennaises en conflit avec le Vatican : la fin d'un long bras de fer

C'est une affaire qui a traumatisé l'Eglise pendant de nombreuses années. Les religieuses étaient accusés de dérive sectaire, une histoire de gros sous également autour de la gestion de plusieurs maisons de retraite. Après plusieurs mois de négociations, de discussions, d'échanges, la crise est terminée.

C'est une théologienne reconnue, mandatée par Rome, Soeur Geneviève Médevielle, qui a réussi à mettre fin au différent qui opposait les religieuses à leur hiérarchie.

L'accord prévoit et une aide financière et un soutien matériel. "Equité et Charité, on s'assure qu'aucune ne se retrouve à la rue et conserve des conditions de vie dignes" expliquent les autorités ecclésiastiques. Une somme de 36.000 euros est allouée est à chacune de ces femmes, retournées depuis à la vie civile.

Une d'entre elles est décédée, deux autres vivent déjà en autonomie, 26, certaines très âgées, vont quitter les 3 sites de la congrégation, en Mayenne et près de Toulouse, pour aller vivre, ensemble, dans un château dans le Sud-Ouest qui dispose du confort nécessaire, des bâtiments qui appartiennent à la communauté religieuse.

6 soeurs qui, elles, avaient décidé de rester en communion avec le Vatican sont désormais domiciliées à Arquenay. La Maison Mère de Saint-Aignan-sur-Roë, où a été fondée la congrégation, reste dans le giron de l'Eglise et va devenir un lieu de mémoire.