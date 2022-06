Des renforts à la mairie de Nancy pour désengorger les demandes de renouvellement de pièces d'identité

Depuis mardi 7 juin, 5 points d'accueil supplémentaires sont installés à la mairie de Nancy pour écluser l'embouteillage de demandes de renouvellement de pièces d'identité. Ces demandes ont quasiment doublé en France et en Meurthe-et-Moselle.

Cinq points d'accueils supplémentaires ont été créés à la mairie de Nancy pour traiter jusqu'à 500 demandes de passeports et de cartes d'identité par semaine.

Il a fallu pousser les murs dans le -pourtant- grand hall de la mairie de Nancy (Meurthe-et-Moselle). De trois points d'accueil, on passe à 8 pour écluser toutes les demandes de renouvellement de carte d'identité et de passeport. Les renforts sont arrivés le 7 juin et devraient rester une partie de l'été.

Un rendez-vous en 15 jours

Il faut dire qu'il y avait urgence. "Les demandes de renouvellement de pièce d'identité ont augmenté de 95% en France" explique le préfet de Meurthe-et-Moselle Arnaud Cochet, qui explique que la situation est similaire dans le département. Dans certaines communes, le délai pouvait même atteindre 113 jours !

Alors la mission de ces cinq points d'accueil supplémentaire est simple : écluser cette demande, plus importante notamment avec l'accalmie du Covid 19 et la reprise des voyages à l'étranger. Une douzaine de personnes ont été embauchée dans ce but.

Un numéro à appeler

"Cette nouvelle organisation permet d'accueillir sur rendez-vous tout en accueillant vite, avec des délais qui se sont raccourcis" explique le maire de Nancy Mathieu Klein. La ville arrivait à garder des délais raisonnables, mais a réussi a abaisser l'attente à 15 jours.

Preuve que la demande est forte, en quatre jours, les créneaux sont complets jusqu'au 23 juin. Mais il est encore possible d'obtenir un rendez-vous rapidement : il faut appeler le 03 83 85 33 55. Les autorités précisent que la demande peut se faire partout en France, et pas obligatoirement dans la commune où on réside.