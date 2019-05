La Roche-sur-Yon : mobilisation "maximale" des forces de l'ordre face à l'appel régional des gilets jaunes samedi

Les stigmates de la dernière manifestation régionale des gilets jaunes marque encore le centre-ville de La Roche-sur-Yon, début février. Vitres brisées, goudron fondu par des feux de palettes : "C'était la révolution, on ne voyait plus la statue de Napoléon sous la fumée des lacrymos", se souvient une commerçante, inquiète de voir le même scénario se reproduire ce samedi.

Un appel à un rassemblement régional dans la ville-préfecture de Vendée tourne sur les réseaux sociaux pour ce samedi 4 mai, avec un autre organisé à Angers. Du côté des autorités comme des élus, l'inquiétude se fait sentir. Le "maximum" de renforts possibles ont été demandés, annonce le préfet Benoît Brocart, qui envisage d'interdire la manifestation sur un certain périmètre.

Deux compagnies de gendarmes mobiles auraient été demandées par la préfecture pour assurer l'ordre. Des effectifs de la police nationale des Sables-d'Olonne viendront également en renfort à La Roche-sur-Yon. "On n'est pas médiatisés autant que les grandes villes", déplore une source policière, qui s'inquiète que les CRS et gendarmes mobiles soient mobilisés dans les métropoles au détriment de la préfecture de Vendée.

"La Roche-sur-Yon, c'est devenu la banlieue de Nantes. On n'est pas à l'abri des black blocs, et contrairement à Nantes, nous on a moins d'effectifs, moins d'équipements, et on est moins formés" - Grégory Brelay, du syndicat Alliance Police