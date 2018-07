Après le violent orage qui s'est abattu sur la Dordogne mercredi soir, les équipes d'Enedis sont sur sur le pont pour rétablir toutes les lignes électriques. Pour rétablir le réseau plus rapidement, des renforts bretons sont arrivés jeudi soir à Périgueux.

Périgueux, France

Ils sont une trentaine à avoir pris la route pour Périgueux jeudi matin. Après huit heures de route, les agents bretons d'Enedis sont arrivés en Dordogne, avec une vingtaine de véhicules, pour prêter main forte à leurs collègues périgourdins. "Dès qu'on a reçu l'appel mercredi soir pour nous dire que la Dordogne avait besoin d'un coup de main, on a fait le tour des équipes, et on a rapidement mobilisé du monde. Les agents viennent d'un peu partout en Bretagne, de Brest, Vannes, Saint Malo, Rennes...", explique Vincent Pitot, chef de cohorte pour la Direction régionale Enedis de Bretagne.

Après le briefing du matin, les équipes @enedis_bretagne arrivées en #renfort en Dordogne partent sur le terrain pour realimenter les foyers touchés par les #orages ! #ServicePublic#solidaritepic.twitter.com/m6qjgemDDO — Enedis en Bretagne (@enedis_bretagne) July 6, 2018

L'acte solidaire semblait évident pour les agents bretons, comme pour Vincent Aubry, responsable de groupe sur la base Guipry, en Ille-et-Vilaine : "On a pas mal l'habitude d'être touché par ce genre d’événement en Bretagne, _c'est normal qu'on rende la pareille quand les collègues ont besoin_." Pour les différents agents, se déplacer pour aider les collègues fait partie des habitudes : "si c'était chez nous, si c'était notre famille, on ferait pareil, donc c'est logique, c'est le service public", explique Bertrand André, responsable d'équipe de travaux sous-tension.

Des dégâts comparables

Si les dégâts sont comparables à ce qui peut se passer en Bretagne, les agents bretons reconnaissent une situation impressionnante. "Il y a du boulot, beaucoup de casse et d'arbres sur les lignes", détaille Bertrand André, responsable d'équipe de travaux sous-tension. Les équipes bretonnes sont déployées sur toute la Dordogne, et découvrent progressivement les chantiers. Samedi, quatre autres bretons viendront encore renforcer les équipes pour rétablir au plus vite le réseau électrique périgourdin.