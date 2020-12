Des renforts de policiers au commissariat de Val-de-Reuil annoncés par Gérald Darmanin

Il y aura prochainement 15 policiers supplémentaires à Val-de-Reuil. "Génial, vous êtes le père Noël" réagit Johann Maugé, le secrétaire général dans l'Eure du syndicat SGP Police à qui France Bleu Normandie apprend la nouvelle. Depuis des mois, les policiers du commissariat de Val-de-Reuil ont le blues et n'ont de cesse de réclamer des effectifs supplémentaires. Dans un courrier adressé ce jeudi à Bruno Questel, le député de la circonscription, Gérald Damanin précise que la circonscription de sécurité publique de Val-de-Reuil "gère plusieurs problématiques singulières liées à la présence du centre de détention de Val-de-Reuil ou encore des quartiers prioritaires de politique de la ville".

Renforts d'ici la fin de l'année 2021

Il y a à ce jour 52 gardiens de la paix et gradés ainsi que dix adjoints de sécurité affectés au commissariat de Val-de-Reuil soit 15 de moins qu'il y a quatre ans. Le ministre de l'Intérieur s'engage "à une augmentation des effectifs de la CSP au niveau de fin 2016, soit une augmentation de 15 gardiens de la paix et gradés par rapport au niveau des effectifs au 1er septembre dernier, et cela d'ici la fin de l'année 2021".

Plus d'informations à suivre