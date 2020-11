Des renforts en Côte-d'Or pour l'opération Sentinelle

Ils sont là pour deux mois au minimum. 70 soldats de l'opération Sentinelle patrouillent tous les jours en Côte-d'Or et surveillent les secteurs sensibles. On vous les fait découvrir en vidéo.

Vous les avez peut être déjà croisé sur votre route. Les soldats de l'opération Sentinelle reçoivent du renfort. Ils sont désormais 70 en Côte d'Or, et vont rester deux mois au minimum.

On les voit notamment patrouiller en treillis militaire, et fusil mitrailleur en main dans les rues de Dijon, Beaune ou Montbard mais ils peuvent se trouver aussi partout dans le département. Ils surveillent principalement les lieux de culte, les établissements scolaires et les hôpitaux.

"On a pas de limites horaires même si le confinement nous amène a intervenir plutôt de jour" précise le lieutenant-colonel Etienne Royal, qui supervise leur action. "Chaque soldat reçoit une formation avant de partir sur le terrain, ceux qui sont actuellement à Dijon ont tous déjà participé à une opération de surveillance. On est plutôt bien accueilli par la population , il n'y a plus d'effets de surprise. Il y a une évolution depuis 2015 et notre présence est très bien acceptée."

Surveillance des lieux de culte, écoles et hôpitaux

Ce soldats patrouillent en treillis militaire, et fusil mitrailleur en main dans les rues de Dijon , Beaune ou Montbard mais ils peuvent se trouver aussi partout dans le département. Ils surveillent notamment les lieux de culte, on les retrouve par exemple à Dijon autour de l'église Saint Michel en centre ville. "Ça ne me surprend pas" commente Frédéric et sa fille Fanny qui tombent nez à nez avec eux. "Ils font partie du paysage, et c'est normal.. enfin dans un contexte qui n'est plus très normal."

"Je les vois souvent près de mon lycée catholique privé, ajoute Fanny, ça ne m'inquiète pas, et je pense qu'ils sont assez nombreux."

Avec la pandémie de Covid, les militaires portent aussi leur attention sur les établissements de santé. "On apprécie qu'ils soient visibles" commente le maire de Dijon François Rebsamen.

Si vous les croisez, sachez qu'ils ne vérifieront jamais votre attestation ou votre port du masque, ce n'est pas leur mission, mais ils peuvent alerter la police ou la gendarmerie s'ils repèrent des personnes qui ne respectent pas le confinement.