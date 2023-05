Des renforts pour la police en vue de la feria de Nîmes

Cinq jours de fêtes et des milliers de personnes dans les rues. La feria de Pentecôte démarre ce jeudi, à Nîmes. Des festivités sous haute sécurité encore cette année. Les forces de l’ordre doivent donc se préparer à affronter plusieurs menaces, à commencer par la menace terroriste islamiste. Le ministre de l’Intérieur s’inquiétait d’ailleurs d’une « reprise », la semaine dernière, à New York. Dans le Gard, les policiers sont prêts à faire face. C’est en substance ce que disait, ce mercredi matin sur France Bleu Gard Lozère, le directeur de la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP). « C’est quelque chose que nous devons avoir à l’esprit pour chaque grande manifestation », souligne Jean-Pierre Sola.

Durant cette feria, les policiers vont donc recevoir des renforts supplémentaires. Combien ? Le patron de la DDSP ne le précise pas. « C’est en cours de détermination, dit-il. Mais nous aurons des effectifs venus de l’extérieur, des élèves de l’école de police et des gendarmes vont aussi nous prêter main forte. » Ces derniers auront pour mission d’effectuer des contrôles, liés notamment, à la consommation d’alcool et de drogue. « Il y aura notamment des contrôles routier à Nîmes et en périphérie de la ville, effectués par les gendarmes. »

Cette année, les débits de boisson et les bars devront fermer une heure plus tôt, à 3h, au lieu de 4h du matin.

