Des repas à manger avec les mains pour les malades d'Alzheimer

Une maison de retraite d'Agde expérimente les repas "alimains" élaborés spécialement pour les résidents atteints d'Alzheimer. Manger avec les doigts pour retarder leur perte d'autonomie et de motricité.

Manger avec les doigts, ce n'est plus mal vu et encore moins interdit. Dans certaines maisons de retraite c'est même encouragé désormais, spécialement pour les résidents atteints de maladies dégénératives. L'Ehpad Villa Clémentia à Agde expérimente depuis le début de l'année les repas sans couverts, avec un menu spécialement pensé pour être mangé avec les mains.

Les repas thérapeutiques ou "alimains", sont surtout destinés aux résidents atteints d'Alzheimer © Radio France - Marie Ciavatti

On appelle ça les repas "alimains". Menus colorés, ludiques et thérapeutiques car faciles à manger. Dans cette maison de retraite, ils sont proposés à tous les pensionnaires, une fois par mois. Mais ils sont spécifiquement destinés aux résidents du secteur protégé, dont la plupart sont atteints d'Alzheimer. Ces menus leur permettent de prendre le repas - presque - sans aide.

Une idée simple, mais qui permet de stimuler la motricité et d'entretenir l'autonomie. "Les couverts sont une angoisse pour certains patients. Ils ont des difficultés à s'alimenter", explique Elisa Vatin ergothérapeute dans cet Ehpad. Avec les mains "on prend, on goûte. On a moins d'angoisse, moins de troubles du comportement. Il y a un risque de dénutrition pour les personnes âgée, d'autant plus avec la maladie d'Alzheimer. Avec les troubles du comportement et les déambulations, il est important qu'ils puissent manger tout le repas."

On s'est assis à leur table un midi, dans le secteur dit "protégé" de l'établissement où vivent les résidents les moins autonomes. Avec Louise et les autres résidents... Reportage de Marie Ciavatti

Louise, résidente du secteur protégé, vient de finir son dessert sans couverts © Radio France - Marie Ciavatti

A la Villa Clémentia , malades ou pas, tous les résidents testent ce programme, avec des réactions très partagées. Les pensionnaires qui sont encore autonomes ont beaucoup plus de mal à se passer de couverts et manger avec les doigts. Question de génération et d'éducation sans doute.

L'ergothérapeute de cet EHPAD, Elisa Vatin était notre invitée ce matin à 7h50. C'est elle qui se charge de développer ce programme auprès des résidents.