Des repas MéMorables proposés aux étudiants de l'université Franche-Comté pour Pâques

C'est un coup de pouce bienvenue pour les étudiants de l'université de Franche-Comté en cette période compliquée de crise sanitaire. Les restaurateurs de Montbéliard se mobilisent pour offrir un repas de fête aux jeunes qui ne peuvent pas rentrer chez leurs parents pendant le week-end de Pâques. Chaque étudiant peut choisir deux repas : un pour le samedi et un autre pour le dimanche.

Au menu : un fondant de porc avec des pommes de terre ou des tagliatelles fraîches ou un suprême de pintade et des légumes ou une rappée de pommes de terres. Des entrées, des boissons, des fruits et légumes frais et des desserts sont aussi proposés. Ce sont des restaurants de Montbéliard qui fournissent les repas : "On voulait aider les étudiants dans le besoin car ils vivent des moments difficiles et c'est bénéfique pour nous car cela nous permet d'écouler les stocks" explique Daniel Bourquin, patron du restaurant le Marco Polo.

70 étudiants pourront bénéficier des repas

70 étudiants sont d'ores et déjà inscrits par l'intermédiaire de l'association MéMo qui collecte et redistribue des denrées pour les étudiants dans le besoin : "On a quand même prévu une marge de 10-15 repas pour ceux qui n'ont pas eu le temps de s'inscrire" rassure Thomas Foubert, président de l'association. Mais Daniel Bourquin attendait plus d'inscriptions, "On va peut-être revoir notre communication car on pensait qu'il y a aurait plus d'inscription mais on comprend aussi la réticence des étudiants car demander de l'aide, c'est encore tabou".

L'initiative pourrait être renouvelée dans les semaines à venir. La distribution aura lieu à partir de 13h dans le centre-ville mais aussi sur le campus universitaire.