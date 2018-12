Des représentants des gilets jaunes élus en Mayenne : ils tentent de rassembler le plus largement possible

Par Charlotte Coutard, France Bleu Mayenne

Des élections ont eu lieu ce week-end sur le rond-point du Châtelier à Saint-Berthevin. Une liste de représentants mayennais a été désignée, elle cherche désormais à convaincre et rassembler le plus de gilets jaunes mayennais possible.