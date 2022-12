Des représentants du personnel de l'hôpital d'Orléans demandent la fermeture pure et simple des urgences

Lundi 26 décembre, le personnel soignant des urgences de l'hôpital d'Orléans a encore une fois exercer son droit de retrait. C’est la 11ème fois depui s le 28 mars dernier , date du début de la crise au sein de ce service. Face à une situation une nouvelle fois explosive, une partie des membres du CHSCT de l'établissement demande la mise en place d'une fermeture certes temporaire mais pure et dure des urgences afin de retrouver une activité beaucoup plus sereine. La direction ne l'envisage pas.

Face à une triple épidémie Covid-bronchiolite-grippe et un manque de lits d'hospitalisation, la situation est une nouvelle fois extrêmement critique aux urgences du CHRO. A ce jour, sur les 49 patients pris en charge dans le service, "28 attendent sur des brancards qu’un lit soit disponible" indique Zahra Mokrani, déléguée du personnel du syndicat Sud Santé. "Je vous laisse imaginer la situation dans le froid par exemple dans le secteur Covid où il a fallu réclamer des couvertures. Leur dossier est conclu dans des services bien précis mais malheureusement, il n'y a pas de lits disponibles" ajoute la jeune femme également membre du CHSCT.

Des soignants en pleurs

Alors que se profile le week-end du premier de l'An, certains membres du CHSCT franchissent un pas pour dénoncer la souffrance au travail du personnel soignant. Il faut "une fermeture administrative des urgences, le temps d'écluser le nombre de patients qui restent à orienter" réclame Sandrine Servoz, secrétaire du CHSCT. Elle ajoute "les urgences doivent accueillir un patient et l'orienter et ne pas être un service d'hospitalisation comme il est aujourd'hui". Même si elle est encadrée dans le temps, cette fermeture comporte des "risques" reconnait Sandrine Servoz mais "est-ce qu'on prendre en charge dignement et en toute sécurité des patients quand on sait que le service est débordé et que des agents pleurent sur leur lieu de travail ?" interroge l'élue du personnel.

Maintenir le service hospitalier à la population

Pour la direction de l’hôpital, pas question de fermer totalement les urgences. "Il n'en est pas question même dans les conditions exceptionnellement difficiles que l'on reconnait, que l'on reconnait" fait savoir Jean-Robert Chevallier, directeur général adjoint du CHRO. "On a mis en place diverses actions de nature à améliorer un tout petit peu la situation, on a demandé notamment au SAMU de réguler de manière plus serrée le flux des patients" précise-t-il. Jean-Robert Chevallier indique par ailleurs que "l'hôpital manque toujours d'infirmières et que par conséquent moins de lits et plus de patients à hospitaliser, on comprend que l'on crée un tension plus particulière au siège des urgences mais pour autant on doit maintenir le service hospitalier à la population, on le doit".