Des réservations payantes dans les bars parisiens pour assister à France-Argentine

Avez-vous déjà une idée de l'endroit où vous allez assister au match France-Argentine, la quatrième finale de coupe du monde de l'histoire de l'Equipe de France de football ? Si votre choix s'est porté sur un bar ou restaurant parisien, bon courage ! Beaucoup de ceux qui proposent des réservations sont déjà complets, il faudra sinon arriver suffisamment en avance chez ceux qui pratiquent la politique du "premier arrivé, premier servi". Et puis, il y a une troisième voie, emprunté par certains établissements, qui proposent aux clients des formules payantes, entre 10 et 50 euros.

C'est ce qui se passe au "Frog & Robsef", dans le deuxième arrondissement de Paris. Une formule déjeuner à 50 euros par personne, avec entrée plat dessert et deux boissons ainsi qu'une place assise garantie. Une autre, moins chère, est disponible. Contre 20 euros, les clients peuvent voir le match debout, à partir de 15h. Ils bénéficient de deux boissons offertes.

Le "Frog & Rosbif" du deuxième arrondissement de Paris peut accueillir 120 personnes pour la diffusion de la finale France-Argentine. © Radio France - Thomas Vichard

Une pratique marginale selon l'UMIH d'Ile de France

Le gérant de l'établissement, Cejan Bahgu, a mis en place ce système depuis le quart de finale entre la France et l'Angleterre . Ça lui permet de rentrer dans ses frais : "Si on ne fait pas ça, on risque d'avoir des gens qui viennent prendre deux ou trois tables et ne consommer qu'un café ou une bière, pendant toute la durée du match. Ce n'est pas ça qui va payer les salaires. 50 euros la formule déjeuner, c'est un prix moyen de ce que dépensent nos clients chez nous généralement."

Selon le patron, ce système de réservation lui permet aussi de mieux s'organiser. "Je sais de combien d'employés j'ai besoin et on propose du coup un service adapté à la clientèle, sans que l'on soit débordé". D'autres établissements comme le Belushi's Paris Canal, dans le 19ème arrondissement proposent ce type de formule. 25 euros par personne pour une table réservée et deux boissons ou 35 euros par personne pour une table face à l'écran, un burger et une boisson.

Mail de réservation au Belushi's Paris Canal pour la finale de la Coupe du Monde dimanche. - Capture d'écran

Si cette pratique peut interpeller, selon l'UMIH (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie), elle serait peu rependue. "Je n'étais même pas au courant que ça existait", avoue Franck Delvau, le président de l'organisation en Ile-de-France. "Je pense qu'il s'agit de cas isolés, mais ça ne me choque pas quand ce sont des formules avec nourriture ou boissons comprises. Ça doit vraiment être à la marge parce qu'on n'a pas de retours de ça. On a plutôt des bars très très contents, très contents de la fréquentation", poursuit-il.