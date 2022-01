Des réserves de sang au plus bas, l'EFS lance un appel aux dons au Pays Basque

A cause de la pandémie notamment, les réserves de sang sont à un niveau très bas en Nouvelle-Aquitaine, dont au Pays Basque. De quoi inquiéter l'Etablissement français du sang qui appelle aux dons, et de manière régulière pour refaire les stocks.

Les réserves en produits sanguins sont à des niveaux _"inquiétants"_selon l'Etablissement français du sang en Nouvelle-Aquitaine, qui appelle aux dons au Pays Basque pour aider les personnes qui en ont besoin. La pandémie de Covid-19, notamment, explique la baisse de mobilisation.

Il manque 3.000 produits sanguins dans la région

"Nos réserves sont à un niveau de 7.000 produits sanguins pour la Nouvelle-Aquitaine, alors qu'ils nous en faut 10.000 voire plus, explique le Dr Michel Jeanne, directeur de l'Etablissement français du sang Nouvelle-Aquitaine. C'est vrai que nous sommes inquiets, puisque c'est un niveau auquel nous ne descendons très rarement, voire pas depuis de nombreuses années, il ne faut pas que nous descendions sous ce seuil." Le responsable appelle donc aux dons de toute personne en bonne santé et de manière régulière : "On sait que si tout donneur donnait deux fois par an, nous serions assez à l'aise pour avoir tous les produits nécessaires pour les patients."

Le Covid-19 n'aide pas

Parmi les explications à cette baisse des réserves, un manque de mobilisation de la part des citoyens, notamment à cause de la pandémie. "Il y a le fait que les salariés sont souvent en télétravail, or nous réalisons de nombreuses collectes dans les entreprises, argumente le Dr Michel Jeanne, il y a le fait que les étudiants sont souvent en formation à distance ce qui ne nous permet pas les collectes dans les milieux scolaires et universitaires, et puis il y a le fait que les donneurs se posent des questions, peuvent être cas contact ou positifs."

Des collectes sont organisées d'ici quelques jours au Pays Basque : à Ciboure le mardi 18 janvier, à Bidache le mercredi 19 janvier et à Larressore vendredi 20 janvier. Mais tout le monde peut aller donner sur le site de Biarritz, 10 rue Manuel Jaudel, en prenant rendez-vous sur le site de l'EFS. A savoir que le pass sanitaire n'est pas nécessaire pour donner son sang.