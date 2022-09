Des résidences pour personnes âgées ouvrent en Dordogne

Depuis le début du mois de septembre, une vingtaine de logements ont ouvert à Montignac en Dordogne, au pied de la colline de Lascaux. Le projet, baptisé ABC résidences, a pour ambition d'accueillir des personnes âgées qui ne peuvent plus rester chez elles mais qui ne souhaitent pas non plus vivre en Ehpad.

Une résidence de 84 logements

Pour le moment, seuls vingt logements sont disponibles à la location, mais à terme il y en aura 84. "C'est ce qu'on appelle une résidence service sénior", explique Marc Joly, le fondateur d'ABC résidences. Il travaille sur le projet depuis dix ans. "Comme tout le monde j'ai des parents, qui ne peuvent plus rester chez eux. Et quand on voit ce qui est disponible aujourd'hui, c'est compliqué", dit-il. La résidence est pensée comme un village, où chacun dispose de son studio, avec sa kitchenette, sa salle de bain, son salon et son lit. Avec à côté, des espaces communs de socialisation, et des activités.

Un deuxième projet à Neuvic

Les logements sont construits en majorité en bois, et avec des matériaux biosourcés. "Plus de 90% de la résidence a été construite par des entreprises de Dordogne", ajoute Marc Joly. Pour un studio toutes prestations incluses (y compris les repas), il faut compter 1.500 euros environ.

ABC résidences veut se développer dans le département. Une autre résidence est en projet à Neuvic.