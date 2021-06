Des résidents d'EHPADs se remettent au vélo avant le Tour de France

Les résidents de 8 EHPAD de Dordogne et du Lot-et-Garonne ont pédalé pendant un mois sur des vélos connectés, pour collecter de l'argent au profit de l'Institut Pasteur et d'une association contre l'isolement. La Madeleine remporte le défi avec plus de 2.000 kilomètres

Huit maison de retraite, ont participé au défi lancé par l'assureur AG2R La Mondiale avant le Tour de France : parcourir le maximum de kilomètres sur des vélos connectés, avec la promesse d'un euro reversé à une association pour chaque kilomètres parcouru. L'EHPAD de La Madeleine à Bergerac arrive en tête de cette opération "Les éclaireurs du Tour", avec plus de 2.000 kilomètres parcourus et donc 2.000 euros re versés à l'Institut Pasteur. Sur les 237 résidents de l'établissement, 58 ont se sont relayés pendant un mois sur les fauteuils à pédaliers.

un petit coup de rouge de temps en temps pour se stimuler, mais sinon il n'y a pas de dopage !" - Jacqueline 85 ans

Jacqueline Feydit a aimé l'ambiance pendant le défi Copier

Parmi les 58 participants : Jacqueline Feydit, 85 ans, qui n'avait pas assez de jambes et qui a participé sur une manivelle : "j'ai pédalé presque tous les jours pour faire un petit peu de sport, et aussi pour l'ambiance. C'est fatiguant forcément, mais ça re-muscle et on en a grand besoin quand on vieillit".

Jacqueline Feydit a préféré participer avec les manivelles © Radio France - Harry Sagot

Pour les organisateurs (le cuisinier Jean-Michel Labadie, la psychomotricienne Emeline Deschamps, l'animateur Emmanuel Guinet, et l'ergothérapeute Puja Lagoutte), ce défi est une réussite. D'abord pour le bien-être des résidents, et aussi pour l'argent reversé à l'Institut Pasteur : avec plus de 2.000 kilomètres parcourus, et donc 2.000 euros récoltés pour l'Institut Pasteur, l'EHPAD de La Madeleine devance les établissements de Prigonrieux, Issigeac, la Force, et les quatre établissements lot-et-garonnais. La championne de l'EHPAD, Simone Mézaute, a parcouru 458 kilomètres.

Le défi des éclaireurs du Tour était affiché partout dans l'EHPAD de La Madeleine © Radio France - Harry Sagot