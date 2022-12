Des résidents d'un Ehpad de Nantes demandent qu'on leur écrive pour Noël : les lettres arrivent par milliers

"Bonjour M. le facteur ! C'est la livraison du jour ?", demande en riant Anne L'Hostis, la directrice de l'Ehpad de l'Enchanterie, à Nantes. L'homme arrive avec 6 caisses de courrier. En une semaine, la maison de retraite est passée de 30 à 2.000 lettres quotidiennes. Elles arrivent de France, de Belgique, d'Allemagne et parfois même en recommandé. Le facteur du bureau de poste de l'Eraudière n'a jamais vu ça en 30 ans de métier : "C'est gérable mais c'est vrai qu'on est surpris par le volume de courrier. C'est là qu'on voit la magie des réseaux sociaux et la bienveillance des gens."

ⓘ Publicité

Le bureau d'Elise Guittet, à l'accueil, est rempli de colis : "Effectivement, c'est extraordinaire ! Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont pu envoyer ces lettres, ces colis, ces friandises." Marie-Annick est l'une des quatre résidents à qui est adressé du courrier : "Je n'en reviens pas ! Vous vous rendez compte ? Des cartons entiers !" A l'intérieur, des chocolats, des dessins d'enfants mais aussi des tricots, une BD d'Asterix et même l'album du rappeur Soprano. "La société de production de Soprano a envoyé un album à chaque résident avec un tee-shirt dédicacé", raconte la directrice de l'Ehpad.

Le fils d'Anne L'Hostis, qui n'aime pas savoir des personnes âgées seules à Noël, lui a suggéré cette idée. Elle ne pensait pas que les photos postées par son fils sur son compte Instagram auraient autant de succès : "Pour être sincère, je lui ai donné mon accord en me disant qu'il avait généralement 150 vues sur son Instagram et là c'est passé à 15.000." La directrice tient, malgré tout, à rassurer son fils et les internautes : "On a une équipe très joyeuse et partageuse. Rire, être de bonne humeur, plaisanter, c'est le quotidien. Effectivement, il y a des temps de solitude mais, franchement, les résidents en Ehpad en ont moins que ceux qui vivent à domicile et ne reçoivent pas de visites."

A l'accueil, Elise Guittet empile sur son bureau tous les colis reçus. © Radio France - Anne Bertrand

Marcelle, en tout cas, se sent gâtée de recevoir tout ce courrier : "Ça me touche beaucoup. Vous vous dites qu'il y a des personnes qui pensent à vous, que vous n'êtes pas oubliée. Parce que moi je le suis, oubliée." Depuis trois ans qu'elle est à l'Ehpad, elle ne reçoit pas de visites. Seule sa petite-fille l'appelle, une fois par semaine. La vieille dame, grand-mère et arrière-grand-mère, ne désespère pas : "J'espère qu'ils vont venir."

loading

La vieille dame tient en même temps à dire qu'elle n'est pas malheureuse à la maison de retraite : "On mange bien, on dort bien. Tout est tranquille. Et tout le monde est tellement gentil !" Le programme des prochaines après-midis, à l'Ehpad de l'Enchanterie, c'est lecture à voix haute des courriers de Noël autour d'un verre de vin chaud. La directrice ne souhaite pas trop en revanche que les résidents forcent sur le chocolat, vu le nombre de boîtes reçues : "On essaie d'inciter à ne pas les manger trop rapidement !"