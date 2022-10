Des restaurateurs de Laxou lancent une pétition pour leur salarié guinéen contraint de quitter la France

Une nouvelle mobilisation contre l'expulsion d'un jeune guinéen arrivé en France en 2017. Les patrons du restaurant "La Gargote" à Laxou qui ont formé et emploient Saliou Diallo ont lancé une pétition sur Internet . Ils contestent l'obligation de quitter le territoire français reçu par leur salarié et ami le 13 octobre dernier. Une OQTF alors qu'il attendait la prolongation de son titre de séjour demandée en mai. Il venait de signer cet été son premier CDI. La préfecture lui reproche d'avoir accueilli chez lui un ami en situation irrégulière et surtout d'avoir trouvé chez lui de faux papiers, ce qu'il conteste.

"C'est injuste"

Ses proches décrivent une intégration sans accrocs : deux diplômes en alternance au restaurant "La Gargote" avant un CDI comme chef de partie cet été, des titres de séjours en règle depuis 2020. Tout se passait bien jusqu'à une garde à vue en septembre dernier. Selon la préfecture de Meurthe-et-Moselle, de faux papiers ont été retrouvés à son domicile, ce qui "atteste l'existence d'une filière organisée de production de faux documents pour soutenir l’immigration illégale". A la clé, une obligation de quitter le territoire et une désillusion pour le jeune restaurateur : "c'est injuste, j'ai fait quatre ans de formation, je travaille, je cotise. Partir comme ça, c'est pas la peine".

Ses employeurs et amis, Benjamin et Marion Cambas ont lancé une pétition avec plus d'un millier de signatures ce 18 octobre au soir. Les sentiments sont mêlés chez le chef de La Gargote, Benjamin Cambas : "il y a de la colère et un peu la honte de se dire qu'on est dans un pays où l'on fait croire à des jeunes, qu'on leur laisse le choix et le temps de s'intégrer, de faire des études, de trouver un travail. Cinq ans après, on leur dit merci et rentrez chez vous".

Un recours à venir

Un recours va être déposé devant le tribunal administratif de Nancy. En attendant, Saliou Diallo n'a plus aucun papier pour justifier son identité. Des papiers qui lui ont été pris lors de sa garde à vue en septembre dernier.