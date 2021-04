Des restaurateurs viennent en aide à un couple de Dordogne

La solidarité s'organise en Dordogne et dans le milieu de la restauration pour aider un jeune couple de Saint-Germain-du-Salembre. Cerise et Louis ont tout perdu dans un incendie, leurs affaires personnelles et tout le matériel de leur entreprise de plats gastronomiques à emporter "Fraismaison".

Sur le meuble de la maison où ils sont relogés, les carnets de recettes de Louis noircis, ce sont les rares objets que Cerise Gicquel et Louis Festa ont pu sauver de l'incendie grâce aux pompiers de Villamblard, de Saint-Astier et de Ribérac. Le feu a ravagé la maison qu'ils occupaient le samedi 24 avril dernier. Tout a brûlé, leurs affaires personnelles mais aussi tout le matériel professionnel de cuisine et de leur jeune entreprise "Fraismaison".

Des menus gastronomiques à emporter

Après le premier confinement, le jeune couple a fait le choix de quitter Paris pour s'installer en Dordogne, à Saint-Germain-du-Salembre. Il a lancé à la fin du mois d'avril son entreprise "Fraismaison", des menus gastronomiques à emporter du vendredi soir au dimanche soir avec, pour objectif, à terme d'ouvrir leur propre restaurant.

Cerise Gicquel et Louis Festa imaginent des menus à partir de produits locaux. Le concept a rapidement trouvé des clients, plus d'une trentaine le premier weekend explique Louis. A tel point que le couple est obligé de refuser certaines commandes.

Les restaurateurs solidaires

L'incendie de la maison qu'ils occupaient à Saint-Germain-du-Salembre est venu couper cet élan le samedi 24 avril dernier. Depuis, la solidarité s'organise. Le couple peut compter sur le soutien et l'aide de leurs proches et notamment de l'un de leurs amis Henri Carlier.

Louis Festa, Cerise Gicquel et leur ami Henri Carlier (à droite) © Radio France - Charlotte Jousserand

Le jeune homme, formé avec Louis à l'école Ferrandi, a décidé de lancer un appel à la solidarité depuis Paris où il travaille Il contacte des chefs mais aussi des magazines spécialisés et donne la liste du matériel dont à besoin le couple d'amis pour relancer leur activité. Une cagnotte est lancée également en ligne.

Le matériel devrait être rapidement remplacé

Moins d'une semaine après l'incendie, les dons de matériels professionnels affluent. A ce jour, tout le matériel perdu pourra être rapidement remplacé explique Henri Carlier. Le jeune homme est étonné par la rapidité de l'aide apportée. Elle vient d'établissements parisiens mais aussi de restaurants périgourdins. Il s'agit de matériels, de dons mais aussi de messages de soutien qui touchent beaucoup Cerise : "On sait que les restaurants sont en difficulté en ce moment avec le contexte et malgré tout ils nous aident et ça c'est beau à voir".

Pour Louis, cette épreuve montre une nouvelle fois que le milieu de la restauration "est une famille" et "on se relève tous ensemble". Louis souhaite reprendre leur activité et les menus à emporter dès que possible.