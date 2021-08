En pleine saison touristique, plusieurs restaurants niçois du Cours Saleya ont pris la décision de baisser leurs rideaux pour quelques jours suite à des cas de Covid de leurs salariés. Une décision personnelle pour protéger leur personnel et leurs clients.

Des restaurateurs niçois n'hésitent pas à fermer pour cause de Covid

À Nice, les restaurateurs ne plaisantent pas avec le Covid. En pleine saison estivale, plusieurs établissements ont décidé de fermer suite à des cas de Covid de leurs salariés. Sur le Cours Saleya, plusieurs restaurants sont actuellement fermés. D'autres ont finalement rouvert mais sans pouvoir exploiter la totalité de leur établissement car il manque encore des salariés toujours positif au Covid. C'est le cas au Café des Amis, co-géré par Anthony Filippi.

"On préfère fermer pour sauver la fin de saison et l'arrière-saison."

Le bar-restaurant du Cours Saleya a fermé huit jours fin juillet suite à six cas positifs de Covid chez les salariés. Les gérants ont fait tester tout le personnel et tout le monde a été placé à l'isolement.

"Il a fallu appeler des amis d'amis infirmiers pour faire les tests PCR, puis la même chose avant la réouverture du restaurant", explique Anthony Filippi. Le restaurant a rouvert le 28 juillet dernier. Mais des salariés sont toujours malades du Covid, résultat l'établissement fonctionne uniquement en soirée et une seule terrasse est exploitée faute de personnel.

Prendre des mesures de protection pour stopper le virus

Pour Anthony Filippi, "fermer huit jours représente un gros manque à gagner, mais c'est peut-être le pari qu'il faut faire pour assurer septembre, octobre et sortir enfin de cette crise sanitaire".

Actuellement aucun texte de loi oblige les restaurants à fermer en cas de Covid. C'est une question de bon sens pour les restaurateurs et souvent ils ne peuvent pas faire autrement. Car parfois tous leurs salariés sont malades et ce n'est pas évident de les remplacer du jour au lendemain.

Anthony Filippi encourage les restaurateurs qui ont des cas positifs à fermer. Le restaurateur du Cours Saleya à Nice pense qu'il faut avoir une vision à long terme pour préserver l'arrière saison et ne pas hésiter à prendre des mesures de protection pour stopper la circulation du Covid.

Une perte de 40.000 euros pour un restaurateur du Vieux-Nice

Le patron du restaurant Le Maquis, dans le Vieux-Nice, a lui aussi dû fermer car son chef-cuisinier a attrapé le Covid. Une fermeture qui a engendré au moins 40.000 euros de pertes explique Jean-Charles Césari.

"Certes, j'ai perdu de l'argent, mais c'était la décision la plus professionnelle et la plus responsable à prendre dans ce cas là."

Dans le contexte de crise sanitaire avec les confinements et la fermeture des restaurants, fermer à nouveau son établissement en pleine saison estivale a été un coup dur pour Jean-Charles Césari. Mais le restaurateur ajoute aussi qu'il préfère dormir sur ses deux oreilles et éviter de contaminer des clients. Le restaurant Le Maquis rouvre donc ce jeudi 5 août, dans des conditions optimales de sécurité. Tous les salariés ont été re testés et tous sont négatifs. Ils ont même eu le temps de faire leur deuxième dose de vaccin anti-Covid profitant de leur repos forcé.