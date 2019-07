Des restrictions d'eau étendues à 77 communes de la Mayenne

Département Mayenne, France

Attention à votre consommation d'eau à partir de ce mercredi 10 juillet. La préfecture de la Mayenne étend ses mesures de restriction de l'usage de l'eau, principalement dans le sud du département, à cause de la sécheresse. 77 communes sont désormais concernées, il y en avait 43 ce lundi 8 juillet.

La préfecture de la Mayenne place notamment le territoire de l'Oudon, dans le sud-ouest, en alerte renforcée. C'est le cas à Méral, Montjean, Niafles ou encore, La Roe.

Les agriculteurs ne peuvent plus irriguer leurs grandes cultures ni leur prairies. Interdiction d'arroser les pelouses, terrains de sport et espaces verts. Vous ne pouvez pas non plus remplir les plans d'eau et les piscines ni arroser votre potager entre 8 et 20 heures.

Interdiction de remplir sa piscine

Des restrictions ont aussi été prises sur le territoire de la Sarthe aval. Le zone est en alerte. Cela concerne 35 communes comme Vaiges, Saulges, Meslay-du-Maine ou Bouère.

Ce sont les mêmes mesures que sur l'Oudon, à l'exception que sur la Sarthe aval, vous pouvez arroser votre potager la journée. Le reste du département est en vigilance.