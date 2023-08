Des restrictions d'eau mises en place par la préfecture du Tarn-et-Garonne sur plusieurs cours d'eau

Près de 37 degrés attendus ce vendredi à Montauban (Tarn-et-Garonne) au plus chaud de la journée. Et dans ce contexte de fortes chaleurs la gestion de l'eau devient une préoccupation pour les autorités. Certains cours d'eau ont atteint un niveau ou un débit trop bas pour continuer d'alimenter les cultures.

Le préfet du Tarn et Garonne a donc pris hier un arrêté pour limiter les prélèvements d’eau dans différents bassins et rivières. Cet arrêté prend effet ce samedi à partir de 08 h 00 du matin. Il a pour objet notamment la limitation voire l'interdiction des prélèvements agricoles sur plusieurs cours d'eau.

L'interdiction des prélèvements d'eau de 2 jours par semaine (ALERTE) sur les cours d'eau

11 (ex 11) – Aveyron aval 81 (ex 61) – Arrats réalimenté

20 (ex 16) – Lère réalimentée 82 (ex 62) – Affluents de l’Arrats

73 (ex-51) – Affluents du Lot dom. amont 83 (ex 63) – Gimone réalimentée

L'interdiction des prélèvements d'eau de 3 jours et demi par semaine (ALERTE RENFORCÉE) sur les cours d'eau

21 (ex 15) – Bassin de la Lère non réalimentée 51 (ex 41) – Bassin de la Sère

22 (ex 14) – Bassin de la Bonnette 55 (ex 45) – Bassin du Lendou

23 (ex 13) – Bassin de la Seye 56 (ex 46) – Bassin de la Petite Barguelonne

24 (ex 12) – Bassin de la Baye 59 (ex 49) – Petits affluents de Garonne

35 (ex 25) – Bassin du Lemboulas aval

L'interdiction totale des prélèvements d'eau (CRISE) sur les cours d'eau

28 (ex 17) – Bassin de la Vère non réalimentée 52 (ex 42) – Bassin du Lambon

29 (ex 19) – Petits affluents de l’Aveyron 53 (ex 43) – Bassin de la Barguelonne amont

33 (ex 23) – Bassin du Tescou non réalimenté 57 (ex 47) – Bassin de la Séoune

34 (ex 24) – Bassin du Lemboulas amont et P.Lembous

58 (ex 48) – Bassin de l’Auroue

36 (ex 26) – Bassins de la Lupte et du Lembous 72 (ex 51) – Bassin de Boudouyssou non réal.

37 (ex 27) – Petits affluents du Tarn 84 (ex 64) – Affluents de Gimone

Le préfet rappelle par ailleurs que ces interdictions sont les mêmes pour les particuliers, les entreprises et les collectivités.

Le remplissage des piscines par exemple des collectivités et des campings est interdit, sauf impératif sanitaire soumis à validation de l’ARS.