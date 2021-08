Des restrictions d'usage de l'eau sur certains bassins de Vaucluse

Les bassins du Calavon, de la Nesque et du Sud Luberon ont été placés en alerte ce mercredi 25 août. Il y est interdit de faire des prélèvement d'eau ou encore d'irriguer entre 9 heures et 19 heures.

Depuis le milieu de la semaine, les bassins du Calavon, de la Nesque et du Sud Luberon ont été placés en alerte.

Les prélèvements d'eau doivent être réduits de 20%.

Il est interdit de prélever et d'irriguer entre 9h et 19h, d'arroser les pelouses et les jardins potagers, de laver son véhicule sauf obligation réglementaire et de remplir sa piscine ou son spa privé.

Les fontaines à eau ont également été fermées, sauf celles qui fonctionnent en circuit fermé.

Depuis le 29 avril dernier, le Vaucluse est en situation de vigilance sécheresse. Malgré une pluviométrie favorable début août, l’épisode de forte chaleur et le mistral de ces derniers jours, ont rapidement aggravé la situation sur les bassins déjà en fortes tensions.

Les autres bassins du département restent en situation de vigilance sécheresse.