Des restrictions de circulation pour les bateaux du canal de Nantes à Brest

Le canal de Nantes à Brest ferme une écluse à partir de ce mercredi 16 août pour des raisons de restrictions d'eau. Seuls les bateaux de locations peuvent circuler de la Vilaine vers l'Erdre. Les particuliers, eux, sont obligés de rester dans la portion Bretagne du canal.

C'est une nouvelle qui passe mal pour les propriétaires de bateaux. À partir de mercredi 16 août, l'écluse Saint-Nicolas, au nord de Redon, restera close pour les propriétaires de bateaux . Elle ne sera ouverte que pour ceux qui louent. Une mesure de restriction de circulation mise en place par le département Loire-Atlantique, à cause du manque d'eau dans l'étang du Vioreau qui alimente le canal de Nantes à Brest.

"On a dû changer nos plans de vacances"

Sur le port de Redon, là où l'écluse restera fermée, on trouve Paul et Nicole, deux retraités, qui avait pour projet d'aller à Nantes pendant ces vacances. "On devait aller chercher notre petit-fils là-bas pour aller faire les machines de l’île, mes enfants voulait le déposé au niveau du canal et on devait le récupérer. Mais avec la restriction, on a dû changer nos plans!" détaille Nicole.

Nicole et Paul à bord de l'Odin, leur bateau depuis plus de 10 ans © Radio France - Alexandre Frémont

Juste à côté d'eux, deux autres retraités. Claudine et Michel profite de cette fermeture du canal pour nettoyer le pont de leur bateau. "On s'occupe autrement", glisse Claudine. Ces deux retraités n'avait pas forcément pour projet d'aller se balader sur l'Erdre, au dessus de Nantes, et donc ne sont pas directement impactés par cette restriction. Mais ils ont des amis qui, eux, sont restés bloqué à Sucé-sur-Erdre, au nord de Nantes sur le canal. "Ils ont dû laisser leur bateau là-bas et demander à des amis de les ramener ici, à Redon"

Écoutez Claudine et Michel, ils ont peut-être les solutions pour palier cette fermeture d'écluse Copier

La règle doit être la même pour tous"

Avec l'écluse fermée pour eux, Claudine et Michel en profitent pour nettoyer le pont de "Sushine", leur bateau © Radio France - Alexandre Frémont

C'est le comble pour Alain, propriétaire lui aussi depuis très longtemps. "Moi, si j'ai envie de faire un tour sur l'Erdre demain, je ne peux pas! On va me dire stop, non vous ne passez pas parce que vous êtes propriétaire de bateau", s'emporte Alain. Ce quadragénaire a tous ses permis, qui lui ont quand même coûté plus de 500 euros et des connaissances maritimes solides, mais malgré ça, il ne peut pas naviguer comme bon lui semble. "Ce n'est pas normal. C'est tout le monde ou c'est personne. Concernant la réglementation de vitesse en voiture ou moto, c'est la même chose normalement. Donc, ça devrait être pareil pour en pénichette, en bateau à voile ou à moteur, propriétaires ou locataires"

Ce n'est pas tant la restriction qui énerve Alain, qui est plutôt favorable à ces mesures écologiques. Mais c'est le fait que les propriétaires comme lui soient pénalisés alors que les loueurs non.

De son côté, la capitainerie du port de Redon explique que le tourisme fluvial s'adapte face à ces restrictions. Aucune réservation de bateau n'a été annulée pour la fin des vacances et le nombre de vedettes à quai n'a pas diminué ces derniers jours.