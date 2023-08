Des retards sur le tramway ce jeudi après-midi à Montpellier en raison d'une panne technique

Une nouvelle tuile sur le réseau TAM . Les quatre lignes de tramway de Montpellier circulent au ralenti ce jeudi après-midi. En cause ? Les rames n'ont plus la priorité aux croisements avec les routes, en raison d'un problème technique. Elles doivent donc ralentir voire marquer l'arrêt à chaque intersection par sécurité. Ce qui engrange des retards sur les lignes 1, 2, 3 et 4.

