Des retraités dans les rues de Perpignan pour défendre leur pouvoir d'achat

Ce vendredi 1er octobre, 200 manifestants ont défilé dans les rues de Perpignan (Pyrénées-Orientales) pour défendre le pouvoir d'achat des retraités. Ils dénoncent des pensions de retraite qui n'augmentent pas assez pour amorcer le coût de la vie qui est de plus en plus cher.

"Nos retraites, nous les avons gagnées. Bien les vivre, nous le revendiquons !", c'est le slogan affiché en tête de cortège. Monique n'est à la retraite que depuis l'année dernière, mais c'est déjà un combat au quotidien pour finir le mois : "Je donne la priorité à mon loyer donc il y a beaucoup de choses dont je me prive, les vacances, le restaurant." Monique a aussi décidé de vendre sa voiture, qui représente trop de frais au quotidien. "On aimerait ne plus avoir à compter", regrette-t-elle.

"Petit à petit, on nous grignote ce qu'on a" - Charles, retraité

Dans les Pyrénées-Orientales, les retraités sont 143 000, pour 457 000 habitants. Des potentiels consommateurs qui pourraient représenter un gros pouvoir d'achat, déplore Michel Chabas, secrétaire général de l'UCR CGT 66 (Union Confédéral des Retraités) : "Les retraités représentent 15 à 20 % du Produit Intérieur Brut de la France, et on néglige cette catégorie de personnes".

Une baisse de 20 % du pouvoir d'achat en 10 ans

Mais selon le COR (conseil d'organisation des retraites) le pouvoir d'achat des retraités a baissé de 20 % sur les 10 dernières années. Charles n'a pas vu sa pension changer depuis cinq ans, et pourtant ses dépenses augmenter : "On s'est fait porter du bois, avant, c'était 65 euros le stère, cette année, c'est 80. Petit à petit, on nous grignote ce qu'on a, mais viendra un moment où il n'y aura plus rien à grignoter."