Des retrouvailles fortes en émotion à l'EHPAD de Bainville-sur-Madon pour la fête des mères

A l'occasion de la fête des mères, l'EHPAD de Bainville-sur-Madon, géré par l'organisme privé OHS, a multiplié le nombre de visites par six par rapport à la moyenne depuis le déconfinement, afin de permettre au plus grand nombre de familles de retrouver les résidents.

Pour la fête des mères, l'EHPAD de Bainville-sur-Madon, qui accueille près de 84 résidents et géré par l'organisme privé OHS, a vu les choses en grand. Le nombre de visites a été multiplié par six, par rapport à la moyenne depuis le déconfinement. Ainsi, une cinquantaine de personnes ont pu se retrouver, à la fois à l'extérieur ou dans les grands espaces de convivialité, dans le respect des règles sanitaires.

Tentations d'effusions

"Bien sûr que j'étais contente, jubile cette résidente de 94 ans. Mes deux filles sont venues me voir, un jour de la fête des mères ça fait plaisir ! On a passé un bon moment." Corinne, l'une des filles en question, habite en Haute-Savoie. Elle n'avait pas pu revoir sa mère depuis des mois. "On s'est donné des nouvelles, on a montré les photos des petits enfants... On essaye de retrouver un relationnel comme avant, sauf que là il y a les règles de distanciation, les masques, le gel et qu'on ne peut pas se faire de bisou mais on s'adapte."

Difficile, après ces longues séparations de garder les distances. Marie-Hélène Maître, directrice du département des adultes et personnes âgées au sein de l'OHS, en a conscience. "La tentation, c'est de vouloir embrasser ses proches, de pouvoir se reprendre dans les bras, refaire tous ces gestes quotidiens qui nous étaient familiers, mais on demande encore, à titre de prudence, d'attendre quelques temps".

Une "nouvelle ère"

Dans cet établissement, l'assouplissement des règles de visites, suggéré par le gouvernement, est suivi. Les mineurs, notamment, sont autorisés à entrer, s'ils sont masqués. "Aujourd'hui, c'est une nouvelle ère, de pouvoir se voir, encore avec les mesures sanitaires qui sont requises. Avant, demain, de pouvoir reprendre une relation normale et on le souhaite, le plus rapidement possible."