Des réveillons solidaires pour les sans-abri du nord Franche-Comté

Lors d'une balade en famille au marché de Noël de Montbéliard, Hélène Lermy-Duthilleul, qui tient une ferme à Couthenans, a l'idée des réveillons solidaires: "J'étais avec mon mari et ma fille et on est passé devant un sans-abri qui n'avait pas de chaussettes, se souvient-elle. On s'est dit qu'il fallait faire quelque chose".

Au départ, Hélène prévoit simplement d'aller distribuer du thé, du café et des biscuits aux sans-abri de Belfort et Montbéliard. "Et puis, comme on avait récupéré un caddie qui avait été abandonné dans un espace vert, on s'est dit: quitte à y aller, autant charger le caddie et faire une distribution, se rappelle la mère de famille. On a mis un post sur Facebook pour appeler au don et pour expliquer la démarche".

De nombreux dons de couvertures et de vêtements

La démarche a séduit: beaucoup ont déjà répondu présent. Certains ont apporté des couvertures, d'autres des vêtements chauds. Mais le caddie n'est pas encore plein. "J'ai aussi pensé qu'il faudrait des bâches pour qu'ils ne soient pas à même le sol, explique-t-elle. Ça peut être aussi utile pour protéger leurs affaires. J'ai aussi acheté de la nourriture pour animaux parce qu'ils ont aussi des compagnons." Hélène espère aussi récolter du matériel de camping comme des sacs de couchage ou des réchauds.

Et en plus des dons, Hélène invite tout le monde à se joindre à ces réveillons, des soirées solidaires qu'elle veut festives. "On va être déguisé. On va avoir une chanteuse avec nous. On va bien s'amuser pendant ces maraudes, dans la bonne humeur". Elle donne rendez-vous devant sa ferme de Couthenans à 18h le 24 et le 31 décembre. Si vous ne pouvez pas vous libérer ces soirs-là, Hélène envisage d'organiser une soirée supplémentaire entre Noël et jour de l'an.

Si vous désirez faire un don, vous pouvez le déposer à la ferme d'Hélène, 4 chemin du Moulin à Couthenans.

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Hélène Lermy-Duthilleul sur sa page Facebook ou au 06.23.99.50.05

