Des riverains de la Plaine à Marseille se plaignent de dégradations sur la place fraichement refaite

La place Jean Jaurès à Marseille refaite à neuf il y a six mois est entièrement recouverte de tags. Des fêtards mettent de la musique à fond jusqu'au bout de la nuit. Des riverains de la Plaine interpellent la municipalité car ils n'en peuvent plus.

Nicolas et Corinne vivent sur la Place Jean Jaurès et n'en peuvent plus des incivilités.

Le mobilier de la Place Jean Jaurès à Marseille est entièrement recouvert de tags, seulement six mois après avoir été refait à neuf après deux ans de travaux. Et ça agace les riverains de la Plaine. Corinne y vit depuis une dizaine d'années. Désespérée, elle s'approche et pointe du doigt des chaises en bois taguées qui ont été arrachées du sol et posées sur une estrade : "il y a une volonté manifeste de vandaliser cette place." Le seul endroit pas encore dégradé, c'est l'espace de jeux pour enfants qui a ouvert en août. Mais les fêtards de la veille ne le laissent pas forcément propre. "Ce matin j'ai dû retirer un bout de verre de la main de ma fille" constate Stéphanie, maman d'une petite Izia âgée de 2 ans. Elle s'inquiète aussi des scooters qui traversent la Plaine alors que des enfants y jouent.

De la musique jusqu'au bout de la nuit

Le pire pour Nicolas, riverain depuis 10 ans de la Place Jean Jaurès à Marseille, ce sont les fêtards qui mettent la musique jusqu'au bout de la nuit. "Le danger c'est que le quartier devient hyper festif de par une absence d'autorité. Il y a une vie de quartier à respecter." Svenja et Enora sont deux amies de 23 ans qui adorent la Plaine. Enora n'est pas dérangée par la musique : "je dors avec des boules Quies. Mais on adore, c'est une place pleine de vie !"

Des habitants qui vont fuir la Plaine ?

Corinne craint que les habitants fuient la Plaine. "Des gens ont et vont déménager parce qu'ils ne peuvent plus dormir la nuit." Mais ce n'est pas la solution pour Nicolas qui interpelle la municipalité : "est-ce que ce quartier va rester habitable ? Ou cette place va-t-on la laisser mourir petit à petit parce qu'on peut y faire n'importe quoi à n'importe quelle heure de la nuit ?"