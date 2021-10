Des riverains s'opposent à un projet immobilier dans les quartiers Nord de Marseille

C'est un noyau villageois qui ne veut pas de la construction d'un ensemble de 75 logements. Cela se passe dans le 16e arrondissement de Marseille, ce mercredi. Une partie des habitants a manifesté pour tenter de préserver leur cadre de vie.

"C'est une verrue qui va encore tirer ce quartier vers le bas - Un habitant de St André.

Le projet Atemis s'installe dans un quartier "prioritaire" sans aucune concertation avec les habitants, selon les riverains. Ils dénoncent les nuisances que le projet va engendrer pour la circulation dans une rue déjà saturée.

Non aux immeubles, trop de pollution, trop de béton

Parmi les personnes qui protestent contre ce projet, Christiane, cette marseillaise a quitté le quartier du Panier pour celui de St André. "Si on m'impose un tel immeuble en face de chez moi, je quitterai le quartier", prévient-elle. A sa fenêtre, Christiane affiche une pancarte sur laquelle on peut lire "non aux immeubles, trop de pollution, trop de béton".

Des riverains qui rejettent aussi un projet qui ne tient pas compte des infrastructures nécessaires pour accompagner l'arrivée d'autant de nouveaux riverains et d'abord, des écoles. "C'est un problème que l'on rencontre dans beaucoup de quartiers de Marseille", souligne Marguerite Pasquini, conseillère municipale en charge de relation avec les CIQ. "On construit sans se soucier du nombre de places disponibles en crêche ou dans les écoles", explique-t-elle en substance.