Des riverains demandent un radar et une route à 70 km/h

Entre Entraigues-sur-la-Sorgue et Pernes-les-Fontaines (Vaucluse), les riverains de la route départementale 16 sont exaspérés par la circulation. Ils demandent un radar, des contrôles de vitesse et un abaissement de la vitesse à 70 km/h, car les accidents se multiplient sur cette route de plus en plus fréquentée.

Un tronçon de 2 km avant les Valayans inquiète particulièrement les riverains car le trafic s'est accéléré depuis que le revêtement a été refait.

Abandonnés par l'administration et les élus

Un collectif de riverains dénonce l'inaction des élus. Benoit Gros a compté 8.000 véhicules par jour. Il pointe les dangers de cette route étroite, bordée par un canal d'irrigation : "nous demandons de réduire la vitesse à 70 km/h, un radar et des contrôles de vitesse fréquents et prolongés".

Benoit Gros et son collectif de riverains se sentent "absolument abandonnés par l'administration et le pouvoir politique. Nous avons demandé de l'aide au Conseil Départemental. Il a toujours refusé. Nous avons demandé un rendez-vous à la députée démissionnaire Brune Poirson. Elle ne nous a jamais reçu".

Dangereuse ligne droite à 80 km/h

Une partie de la route est sur la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue, une autre sur celle de Pernes-les-Fontaines et entre les deux, la dangereuse ligne droite de deux kilomètres revient au département.

Jean Claude Masson vit et travaille au bord de cette route. Il constate qu'entre les limitations à 30 km/h dans les communes, " il n'y a que cette partie à 80 km/h donc tout le monde accélère pour rattraper le temps perdu. Depuis des années, nous posons des alertes. À ma connaissance, strictement rien n'a été fait. Est-ce que c'est du mépris ?"

Benoit Gros déplore que "tout le monde se décharge de ses responsabilités. Personne ne veut affronter ce problème qui existe depuis 30 ans. C'est exaspérant. Nous sommes des citoyens : on vote, on paye nos impôts et on veut être un minimum considéré".

Chaussée rénovée et donc vitesse en augmentation

Cette route a été élargie mais elle est encore trop étroite et surtout trop rapide pour Jean Claude Masson : "il n'y pas de bandes blanches au milieu pour empêcher les gens de doubler aux heures de pointe. Tout le monde va très très vite !"

La pose de ralentisseurs n'a pas ralenti tous les véhicules. Pascal Dimeck constate que "les gros 4x4 se permettent d'aller plus vite avec leurs suspensions pour passer le dos d'âne. C'est un axe agricole, bordé par un canal d'irrigation sans accotements, ça augmente la dangerosité."

Peur de se jeter sur cette route dangereuse

Certains riverains redoutent de "se jeter sur cette route". Anne Labalette n'emprunte plus cette route en bicyclette. Elle confie qu'elle fait des détours à vélo pour l'éviter. Et lorsqu'elle est au volant, elle compte parfois "35 véhicules avant de sortir de chez moi. On voit fréquemment des accidents avec des cyclistes, des voitures dans les fossés. Des gens viennent même nous demander d'appeler les secours".

Jean Claude Masson ajoute que "des bouchons se forment régulièrement lorsque des poids lourds ne peuvent pas se croiser alors que certains camions sont interdits".