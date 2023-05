Des riverains dénoncent une urbanisation massive dans le sud de Montpellier

Trois collectifs de riverains dénoncent l'urbanisation massive dans le sud de Montpellier. Le collectif POUR une vie paisible CONTRE le Stade, l'association Latt'agora et le Groupe des riverains de Boirargues dénoncent des gros projets qui sont prévus dans le PLUi (plan local d'urbanisme intercommunal) de la métropole. Notamment pour Lattes et Pérols. Sachant que Lattes doit construire 2.100 logements tous les six ans. Ce qui représente en moyenne 5.700 habitants en plus à la même échéance.

Parmi les projets dénoncés : la future construction du stade de football du club du MHSC sur le site d'Ode à la mer à Pérols. Et la construction de l'Ilot des Platanes , avenue des Platanes, à côté du Carrefour de Lattes. Un immeuble de quatorze étages et deux autres de dix étages doivent être construits d'ici 2025.

Trop de constructions dans le sud de Montpellier ?

Sur ce projet d'Ilot des Platanes, les opposants ont plusieurs arguments. D'abord, ils ne considèrent pas que la construction de bâtiments aussi grands soient la priorité. Stéphane Herb, écologiste et fondateur de Latt'Agora (qui regroupe une dizaine de riverains) : "On s'en fout d'avoir une tour de quatorze étages d'un architecte mondialement connu. Les prix des loyers à Lattes sont exorbitants. Nous, ce qu'on veut, ce sont des logements sociaux pour loger les gens a des prix corrects."

Le maire de Lattes, Cyril Meunier assure qu'il y aura bien une part de logements sociaux dans ces bâtiments**.** "La répartition des logements est toujours la même dans la commune. On a 33 % de logements sociaux, 20 % de logements abordables pour permettre aux jeunes d'acquérir leur premier logement. Et puis on a 47 % de libres. Et mon objectif, c'est que tout le monde puisse vivre à Lattes et en particulier que nos jeunes puissent rester vivre."

Impact environnemental

Les opposants dénoncent aussi un impact environnemental important. "Nos politiques disent qu'ils ont conscience du réchauffement climatique. Mais les actes ne suivent pas. Il continuent avec des projets d'urbanisme d'il y a 40 ans. C'est à dire de beaucoup développer et de ne rien faire pour lutter contre ce dérèglement climatique" argumente Stéphane Herb.

Le maire de Lattes, Cyril Meunier assure que l'urbanisation de Lattes se fait principalement sur ce projet de l'Ilot des Platanes et que ce projet se fait sur une ancienne surface commerciale et non sur des terres naturelles ou agricoles. "Le sol était imperméabilisé 87 %. Là on va en désimperméabiliser 47 %." Il précise aussi que la mairie de Lattes a rendu 83 hectares à la nature dans le cadre du SCOT.

Manque de concertation

Enfin, les opposants ont l'impression de ne pas être écoutés, de ne pas avoir été concertés pour ces projets. Malgré les 31 réunions publiques organisées dans toute la métropole entre février et mai pour répondre aux questions et critiques de riverains.

"Ce ne sont pas des réunions pour nous concerter mais pour nous présenter les projets déjà actés. On pose des questions, ont dit nos craintes sur l'environnement, sur l'augmentation de la population. Et ce qu'on nous répond, c'est le projet. Comme si le projet était inattaquable. Nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est de faire une grande concertation citoyenne' déplore Stéphane Herb, fondateur de Latt'agora. " Le projet de l'Ilot des Platanes est annoncé depuis 2006, les habitants de Lattes m'ont élu pour la quatrième fois d'affilée en connaissance de cause" répond Cyril Meunier, le maire de Lattes.