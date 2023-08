Des riverains du boulevard Henri Barnier veulent porter plainte contre les nids-de-poule à Marseille

"C'est tout le goudron de la ville de Marseille qu'il faut refaire !" Joseph, un Marseillais du 15e arrondissement interrogé par France Bleu Provence, dresse un constat sans appel de l'état des routes dans la 2e ville de France. Crevasses, affaissements, trous, bosses. Le problème n'est pas nouveau à Marseille mais tout le monde est unanime et reconnaît la dégradation sans précédent du bitume du Nord au Sud, d'Est en Ouest. Partout dans la ville, des milliers de nids-de-poule creusés par manque d'entretien.

La Métropole, qui a en charge la voierie, met aussi en avant la hausse du trafic, des véhicules plus lourds et les effets de la chaleur sur le goudron. On pourrait ajouter que l'absence de véritables concertations avec la ville ne facilite pas les choses. Il en va de la voierie comme des poubelles à Marseille.

Bientôt une plainte pour mise en danger ?

Comme tous les habitants des quartiers nord, Mehdi Achouri déplore l'état des routes en particulier secteur du boulevard Henri Barnier, près de La Castellane. Depuis des années ce Marseillais aidé d'autres riverains, localise les nids-de-poule, les photographie et envoie les clichés à la Métropole. Sans grand résultat. Alors Mehdi Achouri et un collectif d'habitants, veulent porter plainte. "On ne peut pas laisser les routes comme ça, dit-il sur France Bleu Provence. C'est trop dangereux pour les deux roues et même pour nous".

Ils demandent qu'un "seul service s'occupe des rues à Marseille. Qu'on nous dise pas que c'est la ville, la Métropole, le département". France Bleu Provence a vérifié les nids-de-poule, boulevard Henri Barnier.

La Métropole assure dépenser 50 millions d'euros par an pour l'entretien des routes. C'est deux fois plus qu'il y a trois ans.