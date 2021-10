Des riverains en lutte contre un projet d'usine classée Seveso à Marignane

C'est l'histoire de riverains qui découvrent qu'ils vont devoir vivre à côté d'une usine classée Seveso.

Le lieux ? La ZAC des Florides à Marignane. Cette usine Satys, spécialisée dans le traitement des surfaces pour l'aéronautique, va utiliser des produits classés matières dangereuses comme du Chrome VI et de l'acide chlorhydrique, les mêmes qui ont entraîné depuis 2013 la pollution des eaux par l'usine Protech Métaux Arenc (PMA) quartier des Aygalades à Marseille (15e).

Autre sujet d'inquiétude : cette cheminée de 22 mètres qui va forcément dégager de la pollution selon les riverains. Associations et habitants ont déjà projeté des manifestations contre cette usine qui a reçu le feu vert de la préfecture.

Le maire de Marignane Eric Le Disses (dvd) a annoncé lors d'une réunion publique à l'automne qu'il refusait de signer le permis de construire de cette usine,. "Il y a des questionnements, des suspicions, et le maire que je suis fait attention et demande que l'usine ne s'installe pas (...) à partir du moment où c'est classé Séveso, on dit non", affirme l'élu. Une opposition affirmée aussi du maire de Gignac la Nerthe Christian Amirati. Ce dernier organise ce mercredi soir une réunion publique à 18 heures, gymnase de la Viguière.