Des riverains manifestent devant l'aérodrome d'Albertville contre les nuisances sonores

"Oui au chant des oiseaux, non aux bruits des hélicos", ""Vol au dessus d'un nid de cocus !", "Le ciel n'est pas un terrain de jeu" : voilà ce qu'on pouvait lire, ce mardi 7 septembre, sur le parking de l'aérodrome d'Albertville, implanté sur la commune de Tournon en Savoie.

Une association contre les nuisances et le développement de l'aérodrome

Vers 19h30, avec chanson et banderoles, une cinquantaine de manifestants sont venus dénoncer le bruit des hélicoptères et des avions au dessus de leurs habitations, alors que se tenait une réunion de concertation entre la communauté d'agglomération Arlysère, le nouveau gestionnaire en délégation de service public de l'aérodrome Gémilis Aéro et des représentants des riverains.

Banderoles et chanson, ce mardi soir, devant l'aérodrome d'Albertville pour dénoncer les nuisances sonores.

Des habitants de Tournon, Notre Dame des Millières ou encore Frontenex sont venus dire leur ras-le-bol. "Le départ des hélicoptères c'est 7 heures du matin, toute la journée ça tourne, c'est stationnaire, ce n'est plus possible" explique Alain, qui habite une des maisons les plus proches de la piste d'atterrissage.

Sylvie confirme : "ce mardi, on a eu un hélico jaune toute la journée au dessus la maison, je suis à bout, je ne peux plus supporter ce bruit". Jessica gère une écurie juste à côté de l'aérodrome : "Ils passent tellement bas qu'un cheval a eu peur, je suis tombée, il faut faire un minimum attention".

"Les hélicos passent tellement bas qu'on voit les visages des pilotes !" - Jessica

Jean-Pierre Carletti vient de créer avec d'autres habitants l'Association Contre les Nuisances et le Développement de l'Aérodrome d'Albertville. "Depuis deux ans, on constate une montée exponentielle de l'activité de l'aérodrome, j'ai des hélicoptères qui tournent en permanence autour de la maison, c'est insupportable".

"Je vais déménager, vendre la maison que j'ai moi même bâtie avec mon père, tellement c'est insupportable, c'est un crève cœur" -Jean-Pierre Carletti

"Nos élus, sous prétexte d'un développement économique nécessaire vont plus dans le sens d''intérêts privés que dans le sens des habitants des communes environnantes" ajoute Jean-Pierre.

Les explications de Jean-Pierre Carletti.

Une activité plus soutenue pour le Service aérien français

"Il y a des conditions réglementaires au niveau de l'Etat qui évoluent pour l'équipement des SAMU en hélicoptère en France, pour passer à des machines plus modernes, plus sûres et le SAF a été une des entreprises qui a été retenue pour équiper la plupart des SAMU en France" explique Gérald Thevenon qui gère l'aérodrome d'Albertville en délégation de service public à travers sa société Gémilis Aéro.

De nombreux hélicoptères viennent donc sur l'aérodrome d'Albertville et des cours de pilotage sont également donnés sur ces nouveaux hélicoptères à destination des SAMU.

"Il y a des solutions possibles mais cela prend du temps"

Sandrine Berthet, la maire de Tournon et conseillère déléguée à Arlysère en charge de l'aérodrome répond aux riverains : "

Les explications de la maire de Tournon, Sandrine Berthet.

"On est conscient des nuisances, on va mettre en place une hélistation, comme sur les hôpitaux, les hélicoptères vont atterrir donc ailleurs que les avions, les virages seront plus courts, les trajectoires seront différentes et il y aura moins de nuisances pour les riverains mais cela prend du temps" précise la maire de Tournon.

"Cette hélistation va permettre de changer les trajectoires des hélicoptères sur un axe différent, des lieux non habités, les habitants subiront moins les nuisances" assure Gérald Thevenon. Pas de date précise, pas de calendrier donné : les riverains n'étaient pas convaincus ce mardi soir suite à cette réunion de concertation.