Des riverains réclament d'urgence des mesures pour stopper les rodéos sauvages des motards dans le Minervois

Depuis plus de dix ans des motards se sont appropriés une route dans le Minervois et l'ont transformée illégalement en circuit Grand Prix moto. Les riverains réclament des mesures urgentes. Les accidents ne sont pas rares comme à Rieussec (Hérault). Les collectivités se disent impuissantes.

"C'est simple : le weekend, nous avons l'impression d'assister impuissant à un Grand Prix moto. Nous vivons un véritable enfer. Il faut que ces rodéos sauvages cessent rapidement. Ce n'est plus possible" dit Nils. Cet agriculteur installé à Rieussec dans le Minervois dénonce comme de très nombreux riverains l'imprudence des motards sur cette départementale entre Aigues-Vives et Saint-Pons-de-Thomières, 25 kilomètres au nord de Narbonne.

Plus de 200 km/h alors que la vitesse est limitée à 80

La RD 907, rénovée en 2003 par le Conseil départemental de l'Hérault, est un circuit formidable pour les motards grâce à ses magnifiques paysages mais aussi cette alternance de lignes droites et de routes sinueuses. Mais certains conducteurs imprudents l'ont transformée en terrain de jeu dès que le soleil pointe le bout de son nez samedi et dimanche compris, et sans se soucier des dangers qu'ils font courir à ceux qui la fréquentent : cyclistes, promeneurs et autres conducteurs de deux-roues.

"C'est à celui qui roule le plus vite !"

"Les passages sont incessants. Ils font des allers-retours sans arrêt" dit Christian Roussel, le premier adjoint à la mairie de Rieussec. ''Quand on roule en voiture, il y a toujours cette crainte d'être percuté dans un virage quand les motos se doublent entre elles."

Cet élu De Rieussec est installé en contrebas de la départementale. De chez lui et avec son téléphone portable il a enregistré le nombre de décibels : ''Jusqu'à 90 dB et pourtant nous sommes à 100 mètres de la route''.

"Nous entendons les motos arriver trois à quatre kilomètres avant leur passage car nous sommes entourés rochers, et le bruit résonnant est amplifié."

Un courrier envoyé aux préfets de l'Hérault et de l'Aude

En juin 2020, une pétition a été signée par plus de 500 personnes : les riverains de Rieussec, mais aussi ceux des six communes traversées de l'aude à l'Hérault. "Nous vivons un véritable calvaire depuis des années", indiquent-ils.

La pétition a été envoyée au président du Conseil départemental de l'Hérault, à la présidente de la région Occitanie, mais aussi au préfet de l'Aude, de l'H2rault, et au sous-préfet de Béziers. Six mois plus tard, Kléber Mesquida leur apporte en retour son soutien, mais se voit dans l'impossibilité d'intervenir.

"Le Département n'a pas pas la compétence pour diligenter des contrôles de vitesse, pas plus qu'il n'a la compétence pour contrôler le niveau sonore des véhicules. Elle relève des services l'État. Votre demande est légitime, c'est pourquoi je suis intervenu auprès de Monsieur le préfet".

Depuis, des contrôles ont été réalisés mais semblent inefficaces. Les communautés de communes proches de Rieussec ont elles aussi dans l'ensemble réalisé une motion de soutien.

Les motards filment leurs exploits avec leur caméra portative avant de se vanter sur YouTube

"Je me moque de leur vie, dit Francis, retraité installé à Rieussec depuis12 ans. Ils le cherche en prenant des risques inconsidérés. À cause de leur comportement, notre vie est en danger chaque fois que l'on décide de sortir".

Le weekend du 9 au 10 octobre 2021, deux motards ont été gravement blessés. D'abord l'un d'eux a quitté la route à l'entrée de Rieussec n'ayant pas anticipée en amont un virage prononcé. Le lendemain, c'était cette fois un face à face entre deux motards.

"Le weekend, je ne sors plus avec mon tracteur pour aller travailler par crainte de percuter une moto, explique Nils.

''Je ne veux pas être responsable d'un drame. Il ne manquerait plus l'on me reproche d'avoir une veilleuse ou un clignotant défaillant' !"

Ce propriétaire d'un centre équestre espère comme les autres riverains des aménagements routiers. "Pourquoi pas une chaussée en bicouche désagréable aux motards ? "

Les radars tronçons seraient inefficaces. Et quand la gendarmerie réalise des contrôles mobiles, elle semble être rapidement repérée. Les motards inconscients sont organisés : en amont, un éclaireur parcourt le tracé avant que les autres ne s'élancent pour faire ronronner leurs grosses cylindrées.

"Je prie pour que les weekends, il ne fasse pas très beau. Dès qu'il pleut, nous sommes tranquilles."

"On a l'impression d'être abandonné par le préfet et le député de circonscription, dit un autre riverain. Pas grand chose n'est fait pour notre sécurité."

La lutte contre ces rodéos sauvages est une priorité pour Vincent Pardonneau, le commandant de compagnie de la gendarmerie de Béziers. Récemment ,de nombreux contrôles ont été organisés. D'autres le seront.

Mais ces radars mobilises seront-ils suffisants ? Voilà plus de 10 ans que cela dure, à en croire des riverains. Les motards imprudents ventent sur YouTube leurs exploits en cachant bien leur plaque d'immatriculation afin de ne pas être retrouvés, Mais ces fous du guidon n'imaginent pas les risques qu'ils font courir à ceux qu'ils croisent sur le bords des routes comme les cyclistes où les piétons. Combien faudra-t-il de morts pour que ces rodéos sauvages cessent ?