Des ronds verts tagués à Vence comme un peu partout en France

Depuis une dizaine de jours, certains habitants de Vence ont remarqué des ronds verts dessinés sur des ponts, ou encore sur des maisons abandonnées. De nombreux riverains ont pensé qu'il s'agissait d'une action des écologistes. D'autres ont simplement pris ces tags verts pour des marques des services techniques chargés des réseaux d'eau ou d'électricité. Des ronds verts ont par exemple été dessinés tout près de la caserne des pompiers de Vence sur un pont. Des tags ont aussi été réalisés avenue du Maréchal Joffre.

Des tags et des interrogations

D'autres ronds verts ont été dessinés un peu partout en France. Il s'agit d'une action lancée par le Conseil National de Transition pour réclamer le pouvoir pour le peuple. Le mouvement se décrit comme non politique, non religieux, et regroupe divers membres souvent engagés contre le système actuel, et parfois issus des sphères complotistes. Le Conseil National de Transition se présente comme un gouvernement légitime, en exil dans son propre pays, et prêt à prendre la relève de la République, pour redonner toute souveraineté au peuple.

Suite à l'apparition de ces ronds verts, les gendarmes de Vence ont ouvert une enquête pour dégradations. A Antibes, la police a aussi remarqué la présence de ronds verts. La semaine dernière dans le Var, à Saint Raphaël des interpellations ont eu lieu.