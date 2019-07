Des roses et des larmes pour l'hommage au jeune Alessandro mort noyé à Saint-Astier

Saint-Astier, France

Une cinquantaine de, personnes se sont réunis en début d'après midi ce mardi, pour rendre un dernier hommage à Alessandro, 16 ans, mort noyé jeudi dernier à Saint-Astier, victime d'une hydrocution. Les obsèques du garçons, qui devaient bientôt fêter ses 17 ans, ont été célébrées le matin au crématorium de Notre-Dame-de-Sanilhac. Parmi les personnes présentes, une majorité de copains d'Alessandro. Des roses blanches ont été jetées dans l'Isle tandis qu'un air de Kenji Girac, la star locale de la chanson, était diffusée.

"Plus jamais ça" dit la maman d'Alessandro qui souhaite que personne ne se baigne dorénavant dans le secteur.

La maman d'Alessandro porte une affiche sur laquelle est écrit : "Plus jamais". Il est encore écrit : " Je m'appelle Alessandro, je suis le beau gosse sur la photo, j'aurai bientôt 17 ans et je m'éclate avec potes, mes frérots. Plonger dans la rivière, il fait trop chaud, on plonge". La maman d'Alessandro qui veut qu'il n'y ait plus jamais de noyade prévient : " Vous ne l'avez peut-être pas vu mais c'est marqué interdit [...] la rivière peut être dangereuse. Il y a les courants, les trous, on peut s'y noyer en pêchant."