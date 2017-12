Des millions de chats et de chiens vont trouver un cadeau pour eux sous le sapin à Noël. D'après une étude Internet Wamiz, 71% des maîtres et maîtresses investissent pour leur boule de poil. Parmi eux, des Rouennais qui trouvent leur bonheur en boutique.

Rouen, France

Raide dingue de son toutou. Que le chien ou le chat soit gros, poilu, bruyant, malodorant, maladroit, peu importe : pour 71% des propriétaires, il est hors de question d'oublier de lui offrir un cadeau pour Noël d'après une étude. Des boutiques à Rouen se spécialisent dans cette nouvelle consommation et font une bonne partie de leur chiffre d'affaire sur les ventes de Noël.

"C'est notre meilleur mois"

A l'entrée de la boutique Doggy Dock à Rouen, un chariot aux couleurs de Noël présente plusieurs coffrets cadeaux pour chats et chiens. "Des écharpes rouges aux motifs blancs aussi et des nœuds papillons, ajoute Hélène Rigaut, l'une des propriétaires, et on vend même du parfum pour chiot à l'odeur de lait pour bébé".

"Il y a des clients qui achètent toute la panoplie pour le bien-être de leur toutou, le manteau d'hiver, le peignoir pour sortir du bain, les barrettes de toutes les couleurs (...) le mois de décembre, c'est notre meilleur mois de l'année, et nous ne sommes qu'à la moitié", termine la jeune vendeuse.

Des biscuits sans gluten

Chez "Toutous et Matous", on ose même les cupcakes canins et les biscuits sans gluten car "eux aussi peuvent être intolérants", explique Franck Dumesnil le propriétaire de la boutique. Avec sa fille Manon âgée de 16 ans, ils ont confectionné des coffrets cadeaux de Noël au prix d'une dizaine d'euros.

Lisa, une jeune Rouennaise de 22 ans, repart avec. Pour Jackson, son Jack Russel, rien n'est trop beau. "Je dépense en moyenne tous les mois 50€ pour lui. Début décembre, il a eu le droit à son calendrier de l'Avent et pour Noël, je lui offre une balle, même s'il en a plein !", raconte-t-elle.

En revanche, Lisa reste une propriétaire particulièrement généreuse. En moyenne, toujours d'après l'étude commandée par Wamiz, 80% des maîtres et maîtresses qui achètent un cadeau pour les fêtes à leur animal dépensent moins de 15€.

Des cadeaux qui dérangent parfois les animaux

Sacha Goldman, éducatrice canin à Evreux (Eure) et comportementaliste avoue avoir préparé pour Noël un repas spécial à ses chiens qui adorent la pâtée pour chats. Elle comprend que l'on puisse être "amoureux" de son animal. En revanche, il faut selon elle rester vigilant au choix du cadeau.

"On voit souvent des chiens porter des bonnets de Noël (...) ça fait rigoler les humains, mais très souvent les animaux ne voient pas l'intérêt. Beaucoup ne tolèrent pas le contact physique avec les vêtements ou les accessoires, encore plus sur des parties sensibles comme la gueule ou les oreilles", conclut la spécialiste.