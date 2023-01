Des routes communales dans un très mauvais état en Charente-Maritime

Lorsqu'on circule en voiture à Saint-Jean-de-Liversay, difficile de ne pas faire abstraction de l'état de la chaussée. Certaines voies communales sont dans un triste état avec des trous, des nids de poule et des bosses. La maire de la commune Sylvie Gatineau ne fait pas l'autruche, bien au contraire. Elle sait que c'est un vrai sujet de préoccupation pour ses administrés. Deux tronçons vont être nivelés et refaits à neuf dans le courant de l'année 2023 mais impossible d'entreprendre des travaux sur tous les axes endommagés.

Budget limité

En 2023, deux axes vont toutefois bénéficier d'un rafraichissement. Il s'agit de la voie communale 114 qui longe la Sèvre et la voie communale 108. Mais pour les travaux de voirie, la municipalité ne dispose que d'un budget de 40 000 euros par an. Bien trop peu pour remettre en état toutes les portions de route déformées. L'élue pourrait augmenter les impôts locaux, mais pour l'heure, Sylvie Gatineau se refuse à le faire.

A partir d'un plan, Sylvie Gatineau, la maire de Saint-Jean-de-Liversay nous fait un état des lieux des routes de sa commune © Radio France - Lucas Bouguet

La maire de Saint-Jean-de-Liversay préfère pour le moment se tourner vers d'autres solutions. "Avec la communauté de communes, on travaille ensemble pour essayer de mutualiser les moyens humains et matériels et optimiser les coûts." Ainsi, Sylvie Gatineau est en ce moment en discussion avec Taugon, commune voisine par laquelle passe aussi cette route du bord de Sèvre.

La voirie : son cheval de bataille

Le long de la Sèvre, la chaussée est dans un tel état qu'un arrêté a été pris pour limiter l'axe à 30 km/h © Radio France - Lucas Bouguet

Mais "la solution pérenne n'existe pas". La chaussée dans cette zone de marais bouge plus vite qu'ailleurs. Même avec un bon nivelage et tassage des routes ainsi que de meilleurs matériaux, il n'est pas sûr que la route tienne longtemps. D'autant que sur certaines portions, le poids des engins agricoles participe à endommager plus rapidement l'état des axes routiers. "Je suis en discussion avec des agriculteurs pour essayer de voir avec eux comment optimiser au mieux l'usage de ces routes sans les abimer." La tâche semble ardue, mais l'élue ne manque pas de volonté et de détermination. La voirie, l'élue en a fait son cheval de bataille.