Certains conducteurs de poids-lourds ont passé une partie de ce vendredi 12 février stationnés près de la Croisière. Avec les risques de pluies verglaçantes, les autorités ont interdit aux camions de circuler sur l'A20 vers Paris, et la nationale 145, entre la Croisière et Bellac.

Des routiers bloqués en Creuse, à cause des intempéries

Ce vendredi 12 février, des routiers ont passé une partie de la journée, bloqués au carrefour de La Croisière (Saint-Maurice-La-Souterraine). Face aux risques de chutes de neige et de pluies verglaçantes sur le centre de la France les autorités ont préféré interdire aux camions de circuler sur certains axes : notamment l'A20 en direction de Paris et la nationale 145 entre La Croisière et Bellac. Cette interdiction est entrée en vigueur tôt le vendredi matin.

L'interdiction de circulation a été levée vers 16h

Plutôt que de faire de gros détours, certains ont préféré attendre que les axes rouvrent. La levée de l'interdiction de circuler est intervenue vers 16h. Certains routiers sont donc restés bloqués plus de quatre heures.

Ce vendredi soir à 20h, aucun département de France n'est plus en vigilance rouge. La Creuse est repassée en vigilance jaune. La vitesse reste limitée pour tous les véhicules tout les routes nationales de la Creuse :