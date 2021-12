Des ruptures de carburants dans plusieurs stations de la métropole

Difficile de faire le plein de son véhicule ce dimanche 19 décembre dans la métropole de Tours. Plusieurs stations essences se sont retrouvées en rupture de stock totale de carburants. Elles devraient être réapprovisionnées ce lundi 20 décembre.

Même si la situation ne devrait pas durer, elle a énervé de nombreux automobilistes comme Sylvie, rencontrée sur le parking du Auchan de Saint-Cyr-sur-Loire : "En fin d'année, où les gens ont besoin de faire le plein, je ne trouve pas ça top. On fait comment ? On se déplace à pied ? À vélo ? On cherche un âne ? On va faire de la route pour avoir de l'essence. C'est complètement paradoxal."

Des automobilistes surpris

D'autres se sont montrés plus dépité qu'en colère. C'est le cas de Fransisco sur le parking de Leclerc à Tours Nord. Il doit se rendre à Nantes pour travailler ce lundi. "C'est la deuxième station que je fais, je vais faire une troisième et s'il n'y en a pas dans la troisième, ça va être…", raconte-t-il, sans terminer sa phrase.

Beaucoup d'automobilistes sont surpris par cette pénurie. C'est la conséquence du blocage du dépôt pétrolier de Saint-Pierre-des-Corps. "Malheureusement pour se faire entendre, il faut faire mal", nous confiait, en fin de semaine, Olivier, l'un des chauffeurs grévistes. Ces derniers réclament une augmentation des salaires et une amélioration des conditions de travail dans les cadres des négociations annuelles obligatoires.

La situation devrait revenir à la normale ce lundi puisque les chauffeurs poids lourds n'ont pas prévu de poursuivre le blocage. Ils se disent prêts à reproduire leur action début janvier en cas d'échec dans les négociations.