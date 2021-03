Des sacs à baguettes pour lutter contre les violences conjugales

À Mignaloux-Beauvoir, dans la Vienne, Amandine Brion a déposé 200 de ces sacs à baguettes. D'un côté, tous les numéros à appeler en cas de besoin : le 17,, enc as d'urgence, le 3919, ligne d'écoute destinée aux femmes victimes de violences, ou encore le 115, pour trouver un hébergement d'urgence, "des numéros que tous les Français doivent connaître", insiste Amandine.

De l'autre côté, ce qu'on appelle un "violentomètre", "un outil qui va reprendre à travers des exemples extrêmement concrets de la vie tous les jours au sein d'un couple, des situations d'une relation saine, jusqu'à des situations de violences qui deviennent dangereuses", explique la militante. Des exemples qui vont du vert jusqu'au rouge, où on peut lire "il te pousse, te gifle, te frappe", ou "menace de se suicider à cause de toi".

"On connaît tous quelqu'un, de près ou de loin, qui a subit des violences", Florabela, boulangère de Mignaloux-Beauvoir

En France, 225 000 femmes sont victimes de violences conjugales tous les ans, et les signalements ont plus que doublé pendant le deuxième confinement. La boulangère de Mignaloux-Beauvoir n'a pas hésité quand Amandine lui a proposé ses sachets : "J'ai une collègue qui était violentée comme ça, et elle n'a jamais voulu le reconnaître. Mais je pense qu'à quelqu'un, anonymement, elle aurait pu en parler", regrette Florabela Lathus.

Susciter une prise de conscience

C'est tout l'intérêt de ce mode de prévention, selon Amandine Brion : "Les sacs à baguette vont rentrer dans le foyer des Français, laissés sur la table. C'est un outil silencieux, mais qui dit beaucoup", et qui va permettre une prise de conscience chez certaines femmes, espèrent Amandine. "Une femme qui subit des violences va mettre un mot sur ce qu'elle vit et réaliser qu'elle a peut-être besoin d'en parler et d'être écoutée."

Une idée qui vient d'une mairie de région parisienne

Une campagne de préventioninspirée par la mairie de Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis, en février dernier. "Nous Toutes a trouvé que c'était une très bonne idée et a souhaité reprendre cette action, pour la diffuser sur l'ensemble du territoire français." Le collectif lance alors une cagnotte et récolte 32 000 euros de dons qui ont permis d'imprimer 615 000 sacs à baguettes pour distribuer dans toute la France.